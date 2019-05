De Laurentiis chiude a Icardi “Abbiamo Milik”

ilnapolista

(Di domenica 19 maggio 2019) Aurelio Deha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Tg 24: “Credo che non ci possa essere delusione per una società che è sempre in Europa da 10 anni a questa parte”.? “Lo contattai 3 anni fa, oggi abbiamo Milik che è un grandissimo attaccante” Allegri? “Credo che andrà al Bayern Monaco o al PSG. Credo che il Bayern possa dargli la possibilità di vincere la Champions League tanto agognata“. L'articolo DeilNapolista.

SSCNapoliNews : De Laurentiis chiude a Icardi “Oggi c’è Milik” - napolista : #DeLaurentiis chiude a #Icardi “Abbiamo #Milik” #NapoliInter - ilNapolista -