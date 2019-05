Cdm incapace di decidere su Dl Sicurezza Bis e Dl Natalità | Conte valuta se rinviarlo

huffingtonpost

(Di domenica 19 maggio 2019) La convocazione ufficiale ancora non c’è. Nei vari dicasteri prevale l’incertezza, si naviga a vista: “Aspettiamo, non si capisce più nulla. Il Consiglio dei ministri ci sarà, non ci sarà? Ufficialmente lo sapremo lunedì mattina”. Per lo più è questa la risposta che arriva dai dicasteri.“Domani vado in Consiglio dei ministri per approvare un decreto che ha norme contro i camorristi, gli scafisti, i teppisti degli stadi. Delle polemiche non mi occupo” preme Matteo Salvini intervistato da Massimo Giletti. “Credo che domani inizi l’esame” dice Luigi Di Maio intervistato da Fabio Fazio, lasciando intendere che non è tempo per approvare provvedimenti. La decisione spetta al premier Giuseppeche dovrà stabilire soprattutto cosa inserire nell’ordine del giorno, ...

