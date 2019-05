Amici | Tish eliminata ad un passo dalla vittoria

Blastingnews

(Di domenica 19 maggio 2019) È andata in onda la semifinale di questa edizione didi Maria De Filippi. Tanti sono stati i colpi di scena e le sorprese per i finalisti, con una finale ricca di ospiti speciali sia canori che in giuria. A duettare con i ragazzi è arrivato l'istrionico Renato ZeroI, che insieme a Giordana, Alberto eha cantato un suo brano di successo dal titolo: "Madame." Per quanto riguarda la giuria invece sono stati ospiti per la semifinale: Sabrina Ferilli, J Ax, Antonella Clerici, Romina Power e ovviamente Loredana Bertè. Non sono mancati i momenti divertenti, con lo scketch del duo comico fisso, Pio e Amedeo. Le loro battute non hanno risparmiato come al solito il cantante Stash. Divertente anche il ritorno del gioco della cabina con protagoniste Sabrina Ferilli e Antonella Clerici. Nel corso della serata c'è stata anche una sorpresa toccante per Maria De Filippi: Alessandra Amoroso ...

AmiciUfficiale : “Amici mi ha fatto proprio crescere come persona e come artista” Un grandissimo in bocca al lupo Tish ?? - AmiciUfficiale : Un’accoglienza da URLO per Giordana, Alberto e Tish ?? #Amici - __flamingos__ : RT @littlemushr00m: Chiedetele scusa per averla insultata, per averle dato della falsa, per averla fischiata, per non aver creduto alle sue… -