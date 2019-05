Volley, Civitanova campione d'Europa

Gazzetta_it : #Volley, finale #Champions uomini: #Civitanova sbanca anche in Europa, battuta #Kazan 3-1 - GianZlatan92 : Una #Civitanova stellare mette fine al regno di #Kazan in #ChampionsLeague e certifica il dominio del volley italia… - ManuKrc : RT @Gazzetta_it: #Volley, finale #Champions uomini: #Civitanova sbanca anche in Europa, battuta #Kazan 3-1 -