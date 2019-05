Verbania | “favorisce i ricorsi degli imprenditori appartenenti alla sua loggia

ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 maggio 2019) Avrebbe favorito idi alcunia unamassonicaquale appartiene. Per questo motivo l’avvocato Carlo Crapanzano, in funzione di giudice di pace a, è indagato con l’accusa di corruzione in atti giudiziari. Indagati anche un legale e altre 5 persone. Dalle indagini emerge che diversi uomini, presentati o sponsorizzati da persone influenti sul territorio, contattavano direttamente il giudice di pace per presentare i propri. Secondo le indagini inoltre, Crapanzano appartieneGranAlam (Antichi liberi accettati muratori) a Novara. Ciò che è risultato maggiormente significativo per gli inquirenti è stata l’intensa frequentazione di Crapanzano con alcunilocali. Secondo le indagini, glisembrano avere usufruito di veri e propri favori da parte del giudice ...