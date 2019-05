Sergio Mattarella | Ue ancora in cammino ma ha portato la libertà

Papa Francesco e Sergio Mattarella : due grandi vecchi per l'Europa : Leggetela, questa intervista di Mattarella, con accanto qualche dichiarazione, scelta a caso, in questa rumorosa campagna elettorale su sicurezza, migranti, difesa dei confini e degli egoismi nazionali, Europa come minaccia da cui proteggersi. C’è, nelle parole che il capo dello Stato affida all’Osservatore romano, un’“altra” idea dell’Italia (e dell’Europa), profondamente diversa dalla ...

Giornata mondiale contro l’omofobia - Sergio Mattarella : “Promuoviamo la cultura dell’inclusione” : Oggi è la Giornata mondiale contro l'omofobia: il 17 maggio del 1990, l'Organizzazione mondiale della sanità stablì che amare una persona del proprio sesso non rientrava più fra le patologie mentali, e da quel giorno la ricorrenza si festeggia in 130 paesi. Sergio Mattarella: "È l'occasione per riaffermare la centralità del principio di uguaglianza contro ogni forma di discriminazione inerente all'orientamento sessuale o alla identità di ...

Save the Children - Sergio Mattarella celebra il centenario : “Svolta di umanità contro la guerra” : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, celebra i 100 anni di Save the Children, che dal 1919 opera in difesa dei più piccoli. Nonostante i progressi ottenuti in un secolo, 1 bambino su 5 vive ancora in aree di conflitto dove viene esposto a violenza e povertà assoluta, denuncia l'organizzazione.Continua a leggere

Matteo Salvini - mina sul governo : verso la crisi. Giuseppe Conte sconvolto - il ruolo di Sergio Mattarella : Ad agitare il governo ora ci si mette il decreto sicurezza-bis presentato dalla Lega e da Matteo Salvini. "Una mina", secondo Giuseppe Conte e grillini sulla quale potrebbe davvero cadere l'esecutivo. Luigi Di Maio infatti considera il provvedimento - con cui verrebbe neutralizzato Danilo Toninelli

Burocrazia - innovazione e divario digitale : la lezione di Sergio Mattarella : La democrazia deve essere misurata anche sulla qualità dell'accesso del cittadino di fronte alle nuove tecnologie che plasmano la Pubblica Amministrazione. È una violazione dei diritti una Burocrazia vecchia, farraginosa e sorda quanto la mancanza di una struttura informatica in grado di abbattere i tempi della decisione e della comunicazione. Sergio Mattarella lo sa bene: è una costante del suo settennato, questo richiamare alle urgenze dei ...

Giuseppe Conte - l'errore sulla revoca ad Armando Siri : Sergio Mattarella blocca tutto : La revoca della delega da sottosegretario di Armando Siri è stata respinta dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha l'onere di firmare il decreto scritto da Giuseppe Conte e dal ministro competente in materia, in questo caso il grillino Danilo Toninelli. Leggi anche: Mattarella, cr

Sergio Mattarella depone una corona di fiori sotto la lapide dell’On. Aldo Moro [GALLERY] : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto questa mattina una corona di fiori sotto la lapide dell’On. Aldo Moro, nel 41°anniversario dell’uccisione dello Statista. Accadde oggi: il 9 Maggio 1978 l’assassinio di Aldo Moro Qual è la “verità” della quale Aldo Moro non aveva paura e per la quale morì? L'articolo Sergio Mattarella depone una corona di fiori sotto la lapide dell’On. Aldo Moro [GALLERY] sembra essere il ...

Napoli - il re di Spagna accolto con l'inno franchista : Sergio Mattarella vorrebbe sotterrarsi : Al teatro San Carlo di Napoli è scoppiato l'incidente diplomatico tra Spagna e Italia, dopo che l'orchestra ha accolto il re spagnolo, Felipe VI, con l'inno nazionale sbagliato. I musicisti hanno eseguito l'inno spagnolo dell'epoca franchista, abolito ormai dal 1978, costringendo il presidente della

Burocrazia - innovazione e divario digitale : la lezione di Sergio Mattarella : La democrazia deve essere misurata anche sulla qualità dell'accesso del cittadino di fronte alle nuove tecnologie che plasmano la Pubblica Amministrazione. È una violazione dei diritti una Burocrazia vecchia, farraginosa e sorda quanto la mancanza di una struttura informatica in grado di abbattere i tempi della decisione e della comunicazione. Sergio Mattarella lo sa bene: è una costante del suo settennato, questo richiamare alle urgenze dei ...

Sergio Mattarella - rimpasto di governo e diktat : che teste farà saltare : Le possibilità che dopo le elezioni Europee ci sia un drastico rimpasto di governo sono sempre più concrete. Alla luce dei nuovi equilibri che si potrebbero configurare dopo il voto del 26 maggio, dalla Lega di Matteo Salvini potrebbero partire gli affondi finali contro ministri che già da settimane

Rai3 - scatta «L’ora della legalità». Nella prima puntata anche Sergio Mattarella e Liliana Segre : Loris Mazzetti, Liliana Segre Ci sarà anche un contributo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ne «L’ora della legalità», il nuovo programma di Rai3 in onda da oggi – 5 maggio – alle 23.45. La trasmissione, a cura di Loris Mazzetti, porterà all’attenzione le storie di chi si batte (o si è battuto) contro la criminalità e in difesa della Costituzione. Nella prima puntata, anche un’intervista alla ...

Notre Dame - Sergio Mattarella a Parigi : “La cattedrale rispecchia la storia dell’Europa” : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato oggi in visita alla cattedrale di Notre Dame, a quasi tre settimane dal terribile incendio che l'ha danneggiata. "Questa cattedrale rispecchia tanta parte della storia e della civiltà d'Europa, è un archivio di memoria", ha dichiarato Mattarella.Continua a leggere

Sergio Mattarella - l'indiscrezione sul governo tecnico di Dagospia : i sondaggi che spaventano il Colle : Dal Quirinale, Sergio Mattarella vede solo nubi nerissime all'orizzonte del governo, al punto che, secondo un retroscena di Dagospia, il Capo dello Stato potrebbe anche intervenire personalmente dopo le Europee con un nuovo esecutivo, più "del presidente" che tecnico, in stile Mario Monti. L'unico d

Sergio Mattarella - il retroscena : crisi a giugno e poi governo tecnico : Si rincorrono le voci nei palazzi della politica di una possibile governo del presidente dopo quella che viene definita una inevitabile crisi dell'esecutivo giallo-verde a giugno. A decidere sarà soprattutto il Quirinale che appunto con ogni probabilità opterà per un governo tecnico o di decantazion