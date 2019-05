Perché la blockchain ricorda l' Internet di 20 anni fa

agi

(Di sabato 18 maggio 2019) La blockchain ha le potenzialità (le potenzialità) che avevanegli'90. Lo dicono in tanti tra coloro che si sono tuffati nel cripto-mondo, anche se un quarto di secolo fa erano magari alle elementari. Questa volta però a dirlo è chi quasi un quarto di secolo fa quel momento lo ha vissuto da imprenditore. Da startupper digitale quando non si parlava ancora di startup. Mauro Del Rio ha fondato Buongiorno nel 1999, l'ha portata in Borsa nel 2003 e venduta a Docomo per 300 milioni di dollari nel 2012. Fabio Pezzotti ha creato Webnext e Xoom.it. Oggi sono tra i co-fondatori di Iconium, società italiana nata nel 2018, che investe su progetti legati alla blockchain. Questa è la prospettiva di chi ha vissuto l'onda dotcom e adesso vuole cavalcare quella delle criptovalute. Se ne parla spesso, ma c'è davvero questo parallelismo tranella seconda metà degli'90 e ...