MotoGp – Dovizioso si accontenta del quarto posto a Le Mans | “era più facile commettere

Griglia di partenza MotoGp - Risultato Qualifiche GP Francia 2019 : Valentino Rossi 5° dietro Dovizioso - pole di Marquez : Sempre Marc Marquez! Lo spagnolo centra la pole position del Gran Premio di Francia 2019 della MotoGP in una Q2 quanto mai complicata, con la pioggia ad intermittenza che ha sparigliato le carte. Lo spagnolo cade ma risale in moto ed è il più veloce su tre Ducati, Danilo Petrucci, Jack Miller e Andre Dovizioso. Quinto Valentino Rossi, sesto Franco Morbidelli. Ecco la Griglia di partenza della gara di domani. Griglia DI partenza GP Francia MotoGP ...

MotoGp - Classifica FP3 GP Francia 2019 : Maverick Vinales vola sul bagnato e precede Marquez - Dovizioso 9° - Rossi 10° : Con il sole o con la pioggia Maverick Vinales c’è. Lo spagnolo della Yamaha, infatti, ha chiuso al comando anche la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Francia 2019 della MotoGP, disputata su asfalto viscido. Una conferma importante per il numero 12 che sembra davvero essersi messo alle spalle il brutto inizio di stagione. Alle sue spalle il solito Marc Marquez, quindi le Ducati, mentre Valentino Rossi chiude ai limite della ...

MotoGp – Dovizioso non si accontenta a Le Mans : “la moto si sta comportando bene - ma non basta” : Le sensazioni di Dovizioso al termine delle Fp2 del Gp di Francia: il forlivese della Ducati alla ricerca di miglioramenti E’ terminata la prima giornata in pista dei piloti di motoGp: i campioni delle due ruote hanno effettuato entrambe le prime due sessioni di prove libere del Gp di Francia, sul circuito di Le Mans. Al termine delle Fp2 è stato Vinales a piazzarsi davanti ai colleghi, lasciandosi alle spalle Marquez e Quartararo. ...

Andrea Dovizioso MotoGp GP Francia 2019 : “Le sensazioni sono buone ma dobbiamo lavorare per poter vincere” : E’ quinto nella classifica combinata dei tempi Andrea Dovizioso, al termine della prima giornata di prove libere sul tracciato di Le Mans (Francia), sede del quinto round del Mondiale 2019 di MotoGP. Il pilota della Ducati è in cerca ancora del miglior feeling con la moto e i 308 millesimi di distacco dalla Yamaha dello spagnolo Maverick Vinales lo dimostrano. La GP19, soprattutto nell’ultimo settore, perde molto rispetto alla M1 e ...

MotoGp - Risultato FP1 GP Francia 2019 : Quartararo continua a stupire - Dovizioso e Petrucci lo braccano - Marquez 5° e Valentino Rossi 10° : Il francese Fabio Quartararo continua a stupire. Nelle prove libere 1 del GP di Francia, quinto round del Mondiale 2019 di MotoGP, il pilota della Petronas Yamaha SRT ha sciorinato una prestazione brillante, unico ad infrangere il muro dell’1’32” (1’31″986) e dimostrando di avere una grande confidenza con la M1. Il centauro transalpino, dopo la pole a Jerez de la Frontera (Spagna), ha fatto vedere di esserci anche ...

LIVE MotoGp - GP Francia 2019 in DIRETTA : prove libere 1 - Valentino Rossi e Dovizioso all’attacco : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Francia 2019, quinta prova del Mondiale di MotoGP. Sul circuito di Le Mans andrà in scena la prima sessione importante per andare a definire gli assetti delle moto in vista delle qualifiche di domani e della corsa domenicale. Valentino Rossi e Andrea Dovizioso vorranno riscattarsi dopo la gara poco brillante a Jerez de la Frontera (Spagna). Il forLIVEse, giunto quarto, ha ...

MotoGp - Dovizioso non si nasconde : “ci faremo trovare pronti nella lotta per la vittoria - siamo al limite” : Il pilota della Ducati si è soffermato in conferenza stampa sul week-end di Le Mans, esprimendo le proprie sensazioni Quinto appuntamento del Mondiale di MotoGp, il circus fa tappa a Le Mans per l’atteso Gran Premio di Francia. Situazione particolare in casa Ducati, l’obiettivo è quello di tornare davanti ma la Honda spinge e la coppia Yamaha-Suzuki non molla di un centimetro. AFP/LaPresse Intervenuto in conferenza stampa, ...

MotoGp - GP Francia 2019 : Marquez cerca l’allungo ma Dovizioso è pronto a reagire : È tutto pronto a Le Mans per il via del sesto appuntamento del Motomondiale 2019, il GP di Francia, che si preannuncia divertente e ricco di questioni interessanti. Marc Marquez è tornato al successo due settimane fa dopo la caduta di Austin e vuole continuare a dimostrare ai rivali che, a meno di errori suoi, l’uomo da battere è sempre lui; il centauro della Honda Repsol si è ripreso il comando della classifica ed è fermamente ...

MotoGp - GP Francia 2019 : Andrea Dovizioso - ora è tempo di attaccare. Ducati remissiva nelle ultime gare - occorre un cambio di ritmo per impensierire Marquez : Nonostante la vittoria nell’esordio stagionale in Qatar e il distacco attuale di soli tre punti da Marc Marquez, il Mondiale 2019 di Andrea Dovizioso può e deve prendere al più presto una piega differente se il forlivese vuole mantenere accese le speranze di tornare a diventare campione del mondo, a quindici anni di distanza dal suo unico successo targato 2004, in 125cc. Il podio argentino e il regalo di Marc ad Austin hanno parzialmente ...

MotoGp - Dovizioso sorride : “la Ducati a Le Mans sarà molto più competitiva che a Jerez” : Il pilota della Ducati ha parlato in vista del prossimo Gran Premio di Le Mans, quinto appuntamento del Mondiale di MotoGp Dopo aver concluso il Gran Premio di Spagna a Jerez con entrambi i piloti nella ‘top-five’, il Ducati Team è pronto a tornare in pista a Le Mans per il quinto round del Campionato Mondiale MotoGp. Tra le curve del Bugatti Circuit – che condivide il primo tratto con lo storico Circuit de la Sarthe, teatro della ...

MotoGp - GP Francia 2019 : i precedenti di Andrea Dovizioso a Le Mans. Il forlivese a secco di vittorie nella classe regina : E dopo Jerez de la Frontera (Spagna) è la volta di Le Mans (Francia). Il Circus del Motomondiale dall’Andalusia si sposta dunque in terra transalpina, su parte di un tracciato che ha fatto e fa la storia. Ci si riferisce alla celebre 24 Ore ovviamente. Senza però divagare in discorsi riguardanti altre categorie, il quinto round iridato di MotoGP è accompagnato da una domanda che ci siamo posti con una certa ricorrenza nelle ultime ...

MotoGp - GP Francia 2019 : riparte la corsa a Marc Marquez. Serve una svolta per Andrea Dovizioso e Valentino Rossi : Si chiama Gran Premio di Francia di MotoGP, ma si potrebbe rinominare Festival spagnolo. Per quale motivo? Nelle ultime 10 edizioni, infatti, ben nove se le sono aggiudicate piloti iberici, le ultime otto consecutive. Nemmeno da dire che un anno fa il successo andò a Marc Marquez, che iniziò a cambiare definitivamente Marcia verso il suo quinto titolo iridato nelle ultime sei annate della classe regina. Il pilota della Honda, tuttavia, non vede ...