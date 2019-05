ilfogliettone

(Di sabato 18 maggio 2019) Nuovo sequestro di stupefacenti nel Canale di Sicilia: in collaborazione con la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga italiana e le polizie francesi e turche, la Guardia di Finanza di Palermo ha bloccato un carico di oltre 5ditrasportate su unaa vela.i tre membri dell equipaggio, tutti.L'imzione "Solen 1" - un monoalbero a vela di 12 metri, battente bandiera turca - è stata intercettata a sud-ovest dell'isola di Marettimo, nelle Egadi. In meno di due ore, le unità aeree e navali del Comando Operativo Aeronavale di Pratica di Mare sono state indirizzate verso l obiettivo: la "Solen 1" è stata prima controllata dall'alto dall ATR 42 della finanza e successivamente "agganciata" da due pattugliatori a circa 96 miglia da Marettimo. A bordo sono stati trovati 187 colli di iuta contenenti l, per un totale di 5,4 ...

ilfogliettone : Cinque tonnellate di hashish su una barca, arrestati 3 turchi - - RinoCascio : RT @TgrSicilia: Sequestrate cinque tonnellate di hashish su una barca a vela nel Canale di Sicilia. Tre arresti. - mezza_parola : #news Cinque tonnellate di hashish su una barca nel canale di Sicilia: il video del sequestro della finanza di Gior… -