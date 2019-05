Piaggio Aerospace | sindacati | 15 6 decisioni su commessa pubblica

Piaggio Aerospace - Vazio - Pd - : "partita corsa a spezzatino azienda" : Mi auguro che il territorio, i lavoratori sappiano mobilitarsi in massa per bloccare le azioni di questi cialtroni della politica", conclude il deputato del Pd. Invia l'articolo in formato PDF

Piaggio Aerospace - primo sondaggio sul mercato per l'acquisto dell'azienda o di singoli rami : Genova - Con una nota ufficiale, il commissario straordinario di Piaggio Aerospace, Vincenzo Nicastro, conferma l'intenzione di 'effettuare un primo sondaggio al fine di valutare l'interesse da parte ...

Piaggio Aerospace - incontro positivo al Mise : riparte la produttività : incontro positivo al Mise sulla situazione Piaggio aerospace , attualmente in amministrazione straordinaria. Al tavolo, presieduto dal Vice Capo di Gabinetto Giorgio Sorial, dal Sottosegretario Davide ...

Piaggio Aerospace : dopo la protesta in piazza i sindacati convocati a Roma : Le segreterie di Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm sono state convocate per giovedì 11 aprile alle 16.30 al Mise

Piaggio Aerospace - sciopero e presidio : Manifestazione davanti alla Prefettura per i lavoratori degli stabilimenti di Villanova d’Albenga e di Sestri Ponente

Piaggio Aerospace - la parabola del gioiello dell’aeronautica : dall’ingresso di Abu Dhabi ai mille dipendenti in cassa : Il sogno di portare l’Italia nei cieli dell’aeronautica, i continui alti e bassi fra commesse milionarie e periodi di crisi, fino alla cessione agli arabi e poi allo schianto, con l’annuncio della cassa integrazione straordinaria per 1.027 di dipendenti. Quello di Piaggio Aerospace è un viaggio in cui si sono intrecciate le vite di tanti lavoratori, i piani strategici per la difesa del Paese e le promesse (non mantenute) della politica. Ma ora ...