Moda uomo | impermeabili colorati per affrontare le piogge di primavera

gqitalia

(Di venerdì 17 maggio 2019) Questaè all’insegna del tempo variabile e le temperature non sono decisamente miti. In attesa che passi un’altra ondata di perturbazioni, occorre quindi premunirsi di tutto il necessario per ripararsi dalla pioggia, pensando in primis a, parka e giubbini waterproof. Niente colori scuri però, ma una cascata di tonalità sgargianti peracqua e vento; non dimentichiamoci che manca poco più di un mese all’inizio dell’estate. Via libera quindi a capi tecnici, iper leggeri e traspiranti, dalle cromie decise. Come l’impermeabile con cappuccio realizzato in tessuto Plaster di Herno, con termonastrature interne color nero a contrasto, quello arancio di Sealup o l’iconico raincoat Stutterheim. Per chi preferisce il corto o per correre sotto la pioggia c’è invece l’anorak di Tommy ...

janebusiness7 : RT @janebusiness7: -