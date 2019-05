Docente sospesa a Palermo | Grasso pubblica il video degli studenti | “Salvini teme i

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2019) “Visto che tutti coloro che ne parlano non l’hanno visto, a partire dalla sottosegretaria Borgonzoni, ho deciso dire ilcompleto dei ragazzi dell’Istituto Tecnico Industriale di(omettendo solo l’ultima slide con i nomi). Guardatelo e giudicate voi: su cosa avrebbe dovuto vigilare l’insegnante? Sulle opinioni?”. Lo ha scritto il senatore Pietro(LeU), componente della Commissione Antimafia, in un post su Facebook, dove hato in esclusiva ildei ragazzi diche è costato la sospensione della professoressa Rosa Maria Dell’Aria. “Avrebbe dovuto censurare il pensieroalunni? In nessuna parte viene detto che Salvini è come Mussolini, come invece leggo ovunque. Vengono accostati provvedimenti e scelte di allora e di oggi, con acume e intelligenza: a chi lo guarda spetta ...

