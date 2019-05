Al via i Playoff Serie B | Spezia-Cittadella in onda su DAZN

via Playoff B - su playout Gravina si affida a Collegio : I play off della Serie B possono regolarmente partire oggi con Spezia-Cittadella (sabato ci sara' Verona-Perugia), il destino dei play out e' invece ancora sub iudice. Questa la situazione al termine di una giornata, quella di ieri, che ha visto la Corte Federale d'Appello della Figc rigettare l'istanza cautelare formulata dal Palermo in relazione proprio alla sospensione delle gare dei play off. Secondo la Corte, infatti, e' "prevalente ...

Risultati playoff basket A2/ Diretta live score : in campo - partite al via! - gara-2 - : Risultati playoff basket A2, Diretta live score gara-2 quarti: prosegue il secondo turno del tabellone per la promozione, oggi 14 maggio 2019,.

Risultati playoff basket A2/ Ottavi gara-5 : partite al via! Diretta live score : Risultati playoff basket A2, Diretta live score gara-5 Ottavi: ben cinque sfide si decideranno stasera alla bella, mercoledì 8 maggio 2019,.

Hockey pista - Playoff A1 : Forte dei Marmi e viareggio con il primo match point per la finale scudetto : Non c’è sosta. Smaltite le rispettive gare -3 delle semifinali, i Playoff del Campionato Italiano di Hockey su pista sono già pronte a presentare un nuovo atto: da una parte Valdagno-Forte dei Marmi dall’altra Viareggio-Lodi. In veneto i padroni di casa cercheranno di allungare la serie provando ad avere ragione di Motaran e soci che, in caso di vittoria esterna, potrebbero festeggiare l’ennesimo accesso alla finalissima valida ...

Hockey pista - Playoff A1 : viareggio passa ancora ai rigori su Lodi. Forte domina su Valdagno : Lo spettacolo dei Playoff del Campionato Italiano di Hockey pista sa togliere il fiato. Succede di tutto infatti nelle gare -3 delle semifinali scudetto delle serie Lodi-Viareggio e Forte dei Marmi-Valdagno. Al Palacastellotti, sulla pista dei campioni d’Italia lombardi, a passare alla fine sono gli ospiti con un rocambolesco 8-9 dopo i tiri di rigore. In una partita spumeggiante – e chiusa col dubbio di un gol fantasma non assegnato ...

Playoff NBA - la via crucis di Enes Kanter : gioca con la spalla lussata nei 4 overtime : Gara-3 tra Portland e Denver è stata una maratona, ma per Enes Kanter è stata più che altro una via crucis. Già alle prese con un infortunio alla spalla, il centro turco dei Nuggets teme di aver ...

Hockey pista - Playoff : arriva gara -3 delle semifinali. Forte-Valdagno e Lodi viareggio - si riparte dall’1-1 : Altro giro, altra corsa. I Playoff del Campionato Italiano di Hockey pista sono pronti a offrire un nuovo appassionante capitolo ai loro fans: in onda va gara -3 delle semifinali scudetto e in entrambe le serie si parte dal risultato di 1-1. Forte dei Marmi-Valdagno è la serie che vive sui blitz esterni, messi a segno prima dai toscani – in rimonta sulla pista rivale (3-4) – e poi da veneti – in Versilia – ...

Hockey pista - Playoff A1 : Lodi-viareggio - Forte dei Marmi-Valdagno - è il momento di gara-2 : Dopo la pausa del fine settimana, si torna in pista: gara-2 delle semifinali Playoff del Campionato Italiano di Hockey pista sarà realtà infatti domani sera, 1 maggio, a partite dalle ore 20.45. Da una parte la serie fra Lodi e Viareggio, con i toscani in vantaggio per 1-0 dopo essere riusciti a rimontare e vincere ai rigori fra le mura amiche, dall’altra quella tra Forte dei Marmi e Valdagno, con gli uomini di Bresciani capaci di ...

Hockey pista - A1 Playoff : Forte dei Marmi e viareggiano rimontano e si portano sull’1-0 nelle semifinali : Le toscane vincono i primi round in rimonta. Forte dei Marmi e Viareggio compiono due clamorose imprese nelle rispettive gare -1 delle semifinali Playoff del Campionato italiano di Hockey pista battendo Valdagno (in trasferta) e Lodi (in casa). Andiamo nel dettaglio. La formazione allenata da Bresciani arriva in Veneto con i favori del pronostico, ma nel primo tempo della serie viene travolta per 3-0: Gimenez e due volte De Oro sembrano stendere ...

Playoff NBA : Denver spazza via San Antonio - è 3-2 Nuggets nella serie : Denver Nuggets-San Antonio Spurs 108-90 I Nuggets la aspettavano da dieci giorni una partita del genere e, dopo diversi passaggi a vuoto, sono riusciti finalmente a mettere in fila 48 minuti da ...

Playoff NBA – Boston spazza via Indiana : serie dominata dai Celtics - Pacers eliminati : Niente da fare per Indiana, Boston vince anche gara-4 e condanna i Pacers all’eliminazione Sul risultato di 106-110 si conclude il match tra Indiana e Boston, che elimina dalla corsa Playoff NBA i Pacers. I Celtics portano a casa così il quarto successo consecutivo della serie, meritandosi a pieni voti il passaggio del turno. La squadra allenata da Brad Stevens domina gara-4 grazie alle giocate di Gordon Hayward (20 punti), Jayson ...

Playoff NBA – Boston spazza via Indiana : serie dominata dai Celtics - Pacers eliminati : Niente da fare per Indiana, Boston vince anche gara-4 e condanna i Pacers all’eliminazione Sul risultato di 106-110 si conclude il match tra Indiana e Boston, che elimina dalla corsa Playoff NBA i Pacers. I Celtics portano a casa così il quarto successo consecutivo della serie, meritandosi a pieni voti il passaggio del turno. La squadra allenata da Brad Stevens domina gara-4 grazie alle giocate Gordon Hayward (20 punti), Jayson Tatum ...

Volley femminile - Playoff Serie A1 2019 : semifinali al via! Conegliano favorita contro Monza - tra Scandicci e Novara regna l’equilibrio : L’attesa sta per terminare: si apre domani sera il programma delle semifinali dei Playoff della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. Il calendario particolarmente fitto impegnerà le quattro formazioni rimaste in corsa per lo scudetto con sfide ogni due giorni, fino alle eventuali gara-4 e gara-5 in programma giovedì 25 e sabato 27 aprile. A differenza di quanto accaduto nei quarti di finale infatti, serviranno tre vittorie per chiudere ...

Samsung Volley Cup A2 – Playoff Promozione : al via domani le gare di andata dei quarti di finale : Samsung Volley Cup A2: Play Off Promozione al via con le gare di andata dei quarti di finale. Mercoledì sera la Zambelli ospita la Omag, la Golden Tulip attende Soverato A soli tre giorni dal termine della Pool Promozione, che ha decretato l’approdo in Serie A1 della Bartoccini Gioiellerie Perugia, prendono il via i Play Off della Samsung Volley Cup di Serie A2 Femminile. Il primo turno – i quarti di finale – coinvolgerà ...