Salvini a Foggia | i contestatori cantano ' Bella Ciao' E il ministro | Io preferisco

I migranti in protesta a Foggia : "Salvini - aiutaci a trovar lavoro" : Emanuela Carucci Extracomunitari del Cara e della Baraccopoli chiedono migliori condizioni di vita e più celerità nelle pratiche per il diritto d’asilo Sono circa quattrocento i migranti ospiti del Cara di Borgo Mezzanone e del ghetto confinante che manifestano a Foggia davanti alla villa comunale. I migranti chiedono migliori condizioni di vita, ma anche più celerità per ottenere il riconoscimento del diritto d'asilo. Tra i ...

Foggia - rogo in un ghetto : morto un migrante. Salvini : "Eliminare grandi insediamenti" : Non ha avuto scampo dalle fiamme, è morto carbonizzato un migrante gambiano di 26 anni che dormiva in una baracca del ghetto di Borgo Mezzanone , agglomerato abusivo sorto a pochi chilometri da Foggia ...

Salvini contro M5S : "Finché sono ministro io i porti restano chiusi". A Monza ricorda il carabiniere ucciso nel Foggiano : Il ministro dell'Interno rivela: "Di nuovo indagato per sequestro di persona a Siracusa, è stata chiesta l'archiviazione". Sulle polemiche per il caso Cucchi: "Eventuali errori di pochi non possono ricadere su migliaia di uomini e donne in divisa"

Sparatoria a Foggia - Salvini : 'Mi auguro che il delinquente finisca i suoi giorni in galera lavorando' : 'Bisogna trasformare la battaglia agli spacciatori di droga e di morte in guerra'. Lo ha detto Matteo Salvini alla conferenza programmatica della Lega Lazio a Roma. Dure le parole del leader leghista ...

Foggia - Salvini pubblica la foto del killer del carabiniere : “Contro la pena di morte ma…” : Matteo Salvini ha pubblicato su Facebook una fotografia dell'uomo arrestato con l'accusa di aver ucciso questa mattina a Cagnaro Varano, nella provincia di Foggia, il maresciallo Vincenzo Di Gennaro: "Io sono contro la pena di morte, ma un infame che ammazza un uomo, un carabiniere, che sta facendo il suo lavoro, non merita di uscire di galera fino alla fine dei suoi giorni".Continua a leggere

Carabiniere ucciso in una sparatoria nel Foggiano - fermato un pregiudicato. Salvini : «Killer non esca più di galera» : sparatoria a Cagnano Varano, nel Foggiano, Carabiniere ucciso in piazza, ferito un altro militare dell'Arma. Un Carabiniere, il maresciallo Vincenzo Carlo Di Gennaro di 47...

