Sabato tornano la Festa e Notte dei Musei

Anticipazioni Una Vita e Il Segreto : tornano in onda di Sabato dopo lo spostamento Amici : A partire da domani 6 aprile, Una Vita e Il Segreto andranno in onda 7 giorni su 7. Lo spostamento del talent show Amici alla prima serata, infatti, permetterà alle due serie televisive iberiche di occupare lo spazio lasciato vuoto dal programma condotto da Maria De Filippi nel palinsesto pre-festivo. Rispetto alla programmazione settimanale, però, gli orari saranno leggermente diversi anche tenendo conto che di sabato non andrà in onda Uomini e ...