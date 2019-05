Infrastrutture : Unioncamere Veneto - Nel 2018 in crescita traffico merci e passeggeri nel Nordest (3) : (AdnKronos) - Nel corso del 2018 è proseguito l’incremento dei traffici passeggeri nei principali aeroporti del Nord Est (Verona +11,6%, Treviso +9,7%, Venezia +7,8%) grazie all’ampliamento delle rotte e dell’offerta dei voli esistenti. Nello scalo scaligero per esempio sono stati attivati diversi c

Infrastrutture : Unioncamere Veneto - Nel 2018 in crescita traffico merci e passeggeri nel Nordest (2) : (AdnKronos) - I porti dell’alto Adriatico hanno registrato nel 2018 dati di traffico merci positivi. Il porto di Venezia ha movimentato oltre 26,4 milioni di tonnellate di merce con un aumento del 5,4% rispetto al 2017 Tendenza positiva nel general cargo (+2,6%) in particolare con la ripresa del tra

Infrastrutture : Unioncamere Veneto - Nel 2018 in crescita traffico merci e passeggeri nel Nordest : Padova, 16 mag. (AdnKronos) - Il settore dei trasporti ha confermato nel 2018 la crescita già segnata negli anni precedenti, seppur con tassi di crescita inferiori al 2017. Si è registrato un aumento del traffico aereo, con un +8,5% di passeggeri complessivi (pari a 18,7 milioni di persone) e un +3,

Energia : Gse - Nel 2018 cresce produzione da Fonti rinnovabili : Ogni 10 kWh prodotti in Italia, più' di tre sono green. E' quanto emerge dal Rapporto Attività 2018 del GSE, presentato a Roma.

Corepla - Nel 2018 raccolta differenziata in aumento : Corepla, 2018 raccolta differenziata. Assemblea ordinaria di Corepla, il Consorzio nazionale senza scopo di lucro per la raccolta, approva bilancio

Rinnovabili : Nel 2018 cresce la produzione e scendono gli incentivi : Nel 2018 cresce la produzione di energia da fonti Rinnovabili e scendono gli incentivi. A tracciare il quadro è il Rapporto Attività 2018 del Gestore dei servizi energetici (Gse). In particolare, l’Italia, dopo aver superato gli obiettivi europei al 2020 in materia di consumi energetici coperti da fonti Rinnovabili (settori elettrico, termico e trasporti) ha raggiunto, nel 2018, il 18,1% del fabbisogno energetico totale da Rinnovabili e il 34,4% ...

Facebook reintroduce un’opzione rimossa Nel 2018 per problemi di sicurezza : Facebook ha deciso di ripristinare l'opzione che consente agli utenti di visualizzare il proprio profilo dal punto di vista di qualcuno che non è tra gli amici L'articolo Facebook reintroduce un’opzione rimossa nel 2018 per problemi di sicurezza proviene da TuttoAndroid.

Prestito per consolidamento debiti : è ancora crescita Nel 2018 : Il 2018 ha visto crescere sensibilmente il settore del credito, con una predilezione da parte dei contraenti per il consolidamento dei debiti, che ha guadagnato posizioni anche a discapito degli altri rami creditizi, per i quali invece si teme un aumento dei prezzi. Un segnale, questo, che anche gli italiani stanno cambiando prospettiva rispetto alla gestione del risparmio. Vediamo quindi quelli che sono i dati relativi alla crescita di questo ...

Nel 2018 stabile situazione occupazionale dei manager : Nel 2018 si rileva una sostanziale stabilita' della situazione occupazionale dei manager del settore industria: sono 70.572, un dato omogeneo

Pediatria - Unicef : Nel 2018 oltre 31.500 nati in ospedali “Amici dei bambini” : Nel 2018, oltre 31.500 bambini, il 7% dei nati in Italia su un totale di 449.000, sono nati negli ospedali riconosciuti dall’Unicef e dall’Oms “Amici dei bambini”. Questi neonati e le loro madri hanno quindi beneficiato dei migliori standard di assistenza in materia di parto e allattamento. “Per una mamma e il suo bambino le prime ore di vita sono le più delicate. Un neonato ha bisogno di mani che si prendano cura di lui fin dal primo respiro. ...

Auto ecologiche - settore d'oro per l'UE : ricavi da 3 miliardi di euro Nel 2018 : Dati eurostat: il surplus commerciale premia l'economia europea. Germania maggiore esportatore d'europa

Liga - ricavi record a quasi 4 - 5 miliardi Nel 2017/2018 : Fatturato Liga 2017 2018 – La Liga, l’organizzazione che in Spagna si occupa di organizzare i campionati di Primera e Segunda Divisiòn, ha rivelato i propri conti per la stagione 2017/2018. Secondo l’ultimo rapporto economico-finanziario, i club appartenenti alle due massime divisioni calcistiche spagnole hanno fatto registrare ricavi per 4.479 milioni di euro, con una […] L'articolo Liga, ricavi record a quasi 4,5 miliardi nel ...

Turismo : Ciset - 42 mld di euro la spesa dei turisti stranieri in Italia Nel 2018 (4) : (AdnKronos) - Sul fronte extraeuropeo, continua il rafforzamento del mercato statunitense (+5,8%), la cui spesa media si stabilizza intorno a 170 euro giornalieri. Il risultato più rilevante, tuttavia, si riscontra sull’apporto economico dei turisti cinesi che, grazie all’incremento sia dei flussi c

Turismo : Ciset - 42 mld di euro la spesa dei turisti stranieri in Italia Nel 2018 (3) : (AdnKronos) - Focalizzando l’attenzione sull’economia turistica regionale, la ricchezza generata dal Turismo rimane polarizzata nelle prime 5 regioni turistiche (67% della spesa dei turisti internazionali: Lombardia, Lazio, Veneto, Toscana e, confermata anche nel 2018, Campania) e il 62% del valore