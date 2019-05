Instagram rende sempre più centrali IGTV e Shopping | che entrano a far parte della

Possibile ... si è vestita! Wanda Nara sorprende su Instagram : Per la Festa della Mamma, Wanda Nara ha deciso di sorprendere i suoi follower, pubblicando una serie di scatti che la vedono posare in camicia in denim stile texano e gonna fasciante rosso fuoco che mette in evidenza tutte le sue procaci forme. Ma la sorpresa, almeno per gli haters, che sono sempre in agguato, è stata quella di vedere la sexy procuratrice sportiva “vestita! E chi se la ricordava più con gli abiti addosso!”.-- Dopo ...

Instagram prova a rendere più efficace il sistema di rimozione di account e post : Il team di Instagram ha rivelato che sta lavorando a una nuova politica per le rimozioni degli account. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Instagram prova a rendere più efficace il sistema di rimozione di account e post proviene da TuttoAndroid.

Jovana Djordjevic si prende la scena su Instagram : Filip Djordjevic è un attaccante serbo in forza al Chievo Verona che nella sua lunga carriera ha vestito le maglie di Lazio, per quattro anni, Nantes, per sei anni e mezzo, più quelle di Stella Rossa, ...

Pamela Prati - niente matrimonio : il gossip è virale e lei rende "privato" il profilo Instagram : Pamela Prati non si sposa più: salta il matrimonio con Marco Mark Caltagirone. niente nozze, quindi, dopo un lungo tira e molla. Ad annunciarlo sono alcuni siti di gossip che stanno...

Pamela Prati - niente matrimonio : il gossip è virale e lei rende “privato” il profilo Instagram : Pamela Prati non si sposa più: salta il matrimonio con Marco Mark Caltagirone. niente nozze, quindi, dopo un lungo tira e molla. Ad annunciarlo sono alcuni siti di gossip che stanno facendo rimbalzatre la notizia sui social, diventata virale come non mai. E intanto la showgirl ha reso “privato” il suo profilo Instagram. La colpa sarebbe dell’esposizione mediatica subita dalla coppia in questi giorni, tra accuse, montature e retroscena ...

Pamela Prati - niente matrimonio : il gossip è virale e lei rende "privato" il profilo Instagram : Pamela Prati non si sposa più: salta il matrimonio con Marco Mark Caltagirone. niente nozze, quindi, dopo un lungo tira e molla. Ad annunciarlo sono alcuni siti di gossip che stanno...

Pamela Prati - salta il matrimonio : il gossip è virale e lei rende "privato" il profilo Instagram : Pamela Prati e Marco "Mark" Caltagirone non si sposano più. Ad annunciarlo sono alcuni siti di gossip che stanno facendo rimbalzatre la notizia sui social, diventata virale come non...

Stupro di gruppo a Viterbo - il consigliere di Casapound su Instagram se la prendeva con i violentatori neri : 'Difendi la donna' : 'Viva la famiglia tradizionale', scrive su Instagram Francesco Chiricozzi il primo aprile scorso mettendo tra gli hashtag il Congresso di Verona sponsorizzato dalla Lega ma sconfessato da Palazzo ...

Lo scimpanzé scorre Instagram e “mette i cuori” alle foto : il video vi sorprenderà - ma c’è una brutta sorpresa… : scorre Instagram, mette i “like” alle foto, esce da un post ed entra in un altro. Sarebbe tutto normale, se non fosse che il protagonista del video è uno scimpanzé, chiamato Sugriva. Il filmato, sorprendente, sta riscuotendo un notevole successo sui social, dove le persone scrivono di non spiegarsi come sia possibile che un animale possa usare con tale naturalezza uno smartphone. Esperti e primatologi, però, dopo aver visto il video, ...

U&D trono classico : Chiara Nasti prende in giro Giulia su Instagram durante la puntata : È stata polemica nello studio Mediaset più seguito dal pubblico di Canale 5, quello di 'Uomini e Donne', il famoso people show condotto da Maria De Filippi. Questo pomeriggio, in data venerdì 12 aprile, è stata trasmessa una nuova puntata del trono classico in cui è stato inevitabile lo scontro tra le due troniste, Giulia Cavaglia e Angela Nasti. A far discutere a seguito della puntata trasmessa è la sorella di Angela, Chiara Nasti, la quale nel ...