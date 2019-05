Il M5S ha espulso il suo candidato sindaco a Cagliari per post contro l’aborto e le

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 Marzo : Roma - arrestato il presidente M5S dell’Assemblea : sarà espulso : Roma “Spartiamoci tutto subito”. E la Raggi incontrò l’amico di De Vito: “Ma lo scartai” Corruzione – arrestato De Vito, il presidente dell’Assemblea capitolina: imprenditori favoriti in cambio di soldi sotto forma di incarichi affidati a uno studio legale di Valeria Pacelli Devitalizzati di Marco Travaglio L’arresto per corruzione di Marcello De Vito, presidente dell’Assemblea capitolina, cioè del consiglio comunale della ...

L’idea di giustizia del M5S non funziona : Salvini salvato - De Vito espulso : E così alla fine è arrivato il primo arresto illustre anche per il Movimento 5 Stelle, com'era prevedibile per chiunque mastichi di politica. Eppure alla fine a ingrossare il caso, come al solito, sono loro stessi che presi dalla fregola di sembrare "diversi" hanno già deciso di condannare il proprio politico come accade in un partito padronale. Che poi è quello che sono, allo stato attuale.Continua a leggere