Fallout New Vegas | un giocatore ha dormito con tutti i personaggi single disponibili nel

Fallout New Vegas riceve un vero end-game grazie a una nuova mod : In realtà, esistono altre mod che promettevano un end-game , tuttavia queste, anche se permettevano di continuare a giocare, non presentavano cambiamenti nel mondo. Ora, grazie al lavoro del modder ...

Fallout New Vegas riceve un vero end-game grazie a una nuova mod : Dopo aver finito Fallout: New Vegas vi sarete accorti della mancanza di un end-game, sostanzialmente finito l'arco narrativo, non si poteva fare altro nel gioco.New Vegas, venerato dai fan di Fallout, ora ha finalmente un vero e proprio end-game grazie a una nuova mod e quindi, come segnala Polygon, sarà possibile continuare ad avventurarsi nel mondo di gioco, anche dopo la battaglia finale. In realtà, esistono altre mod che promettevano un ...