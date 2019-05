Domenica In | salta l’ospitata di Massimo Giletti

I retroscena di Blogo : salta Massimo Giletti a Domenica in : Pareva tutto fatto, ma all'ultimo momento qualcosa è successo. Stiamo parlando dell'ospitata di Domenica di Massimo Giletti dall'amica Mara Venier nella penultima puntata di Domenica in. Massimo Giletti ospite di Domenica In (e Non è l'Arena gode di pubblicità indiretta) Domenica 19 maggio Massimo Giletti tornerà a Domenica In, su Rai1. prosegui la letturaI retroscena di Blogo: ...

Domenica In - salta l'ospitata di Maria De Filippi 'concordata' con la Venier ad Amici? : Lunedì mattina le prime voci trapelate da Viale Mazzini, poche ore dopo i primi retroscena pubblicati su siti e giornali. Oggi l'indiscrezione, in attesa della conferma ufficiale: l'ospitata di Maria De Filippi a Domenica In, prevista per il 19 maggio, sarebbe saltata. A scriverlo è il giornalista Alberto Dandolo, amico della conduttrice di Rai1, sul sito Dagospia. La partecipazione della De Filippi nel contenitore Domenicale della rete ...

Maria De Filippi salta l’ospitata a Domenica In? Il retroscena : Domenica In, Maria De Filippi: bloccata l’ospitata? L’indiscrezione Sabato scorso Mara Venier, ospite ad Amici 18, ha invitato ufficialmente Maria De Filippi ad andare come ospite alla sua Domenica In per farsi intervistare. A quel punto la popolare conduttrice del talent show più seguito in Italia ha confessato di essere libera Domenica prossima, accordandosi così con la sua collega. Tuttavia pare che qualcuno in Rai non voglia che ...