Il Mattino – Con la Spal prime tracce del Napoli che verrà Ancelotti riparte con nuovo

Allan e il bacio alla maglia - Il Mattino : “Gesto di grande ipocrisia se fatto con uno scopo. E Mario Rui…” : allan e il bacio alla maglia, Il Mattino interpreta il gesto del brasiliano: allan bacia la maglia dopo il gol segnato alla Spal, un festo che non è passato inosservato e che può essere interpretato in più modi. L’edizione odierna de ‘Il Mattino’ prova a spiegare cosa può esserci dietro quel gesto: “Un gol dopo quindici mesi. Ma c’è un gesto di allan, non tecnico, che dovrebbe valere più di tutto: il bacio ...

Canottaggio - Coppa del Mondo Plovdiv 2019 : concluse le batterie del Mattino. Ecco i primi verdetti : A Plovdiv, in Bulgaria, è scattata stamane la Coppa del Mondo di Canottaggio: nella prima sessione in acqua gli equipaggi di undici specialità (dieci delle quali olimpiche) per le batterie che, a seconda del numero degli iscritti, hanno promosso in finale o in semifinale le imbarcazioni più veloci. Nel due senza femminile passano alla finale di domenica Cina 2 e USA 1, con il miglior crono cinese di 7’07″79, mentre gli altri ...

La Baracchi contro Ambra a Mattino 5 : 'Sto con la Cipollari e ha più fama di te' : Oggi, venerdì 10 maggio, è andata in onda una nuova puntata di Mattino 5, talk show mattutino condotto da Federica Panicucci. Durante la diretta si è discusso dei fatti del Grande Fratello 16 e, in particolare, del bacio appassionato di Ambra Lombardo e Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari. In studio c'erano la professoressa Ambra, gli altri ospiti Franco Terlizzi, Monica Setta e Valerio Merola e, in collegamento, l'opinionista Turchese ...

Mattino 5 : Franco Terlizzi - in lacrime per il figlio Michael - sbotta contro Imparato : Il caso legato alla presunta omosessualità di Michael Terlizzi continua a far discutere e a dividere l'opinione pubblica. Nei giorni scorsi il gieffino sarebbe stato preso di mira da alcuni coinquilini anche per un problema fisico alle braccia, una sinostosi radio-ulnare. Durante la quinta puntata del Grande Fratello 16 Barbara D'Urso si è soffermata sull'argomento, invitando Franco Terlizzi ad entrare nella casa per riprendere i concorrenti e ...

Mattino : Izzo come Cannavaro. Da Scampia alla sfida a testa alta con Ronaldo : Armando Izzo, 27 anni e un viaggio che lo ha portato dai campi polverosi di Scampia al Genoa e al Torino, fino a Coverciano dove quest’anno ha vestito per la prima volta la maglia azzurra dopo le convocazioni arrivate già nel 2016 con Antonio Conte. Lo racconta Bruno Majorano sul Mattino. Ha iniziato a 6 anni nella scuola calcio ‘Arci Scampia’ di Antonio Piccolo. Le sue qualità erano già evidenti e infatti a 10 anni è stato chiamato dal Napoli. ...

Toninelli a 24 Mattino sul caso Siri : giusto invito Conte - ora spero lui faccia un passo indietro : ... ma vanno tutelate le istituzioni e l'immagine del governo del cambiamento che ha bisogno della fiducia e del consenso degli italiani che la politica aveva perso". Lo afferma Danilo Toninelli ...

Mattino : Ultras della Curva A hanno incontrato Callejon per spiegare la loro posizione : Prove tecniche di riappacificazione. Lo scrive il Mattino. Alla fine dell’allenamento del Napoli, ieri, una trentina di tifosi dei gruppi organizzati della Curva A, sotto il controllo della Digos, ha voluto incontrare una delegazione della squadra e, soprattutto Callejon, per spiegare che gli ultrà non hanno condiviso il rifiuto della maglia avvenuto a Frosinone. La notizia conferma l’indiscrezione arrivata al Napolista nei giorni ...

Il Mattino – Incontro Insigne-Raiola - l’agente ridimensiona le aspettative : il retroscena : Il Mattino sull’Incontro Insigne-Raiola: Incontro Insigne-Raiola, l’edizione odierna de Il Mattino scrive sul faccia a faccia tra l’agente e l’attaccante napoletano. Il meeteng si è tenuto ieri e il giocatore ha fatto il punto della situazione relativamente alle eventuali offerte e possibilità di calciomercato. Il Napoli, come ormai noto, chiede 100 milioni per il suo attaccante. “Un vertice annunciato già da ...

Il Mattino annuncia : “Napoli - è Veretout il primo rinforzo : accordo totale con il regista viola. I dettagli : Il Mattino annuncia: “Napoli, è Veretout il primo rinforzo: Il Napoli ha individuato quello che probabilmente sarà il primo acquisto della prossima sessione estiva di calciomercato. Ne parla l’ edizione odierna de Il Mattino: “De Laurentiis e Giuntoli attendono il semaforo verde della Fiorentina per Jordan Veretout: nel casting per il nuovo centrocampo azzurro, c’è già il nome del primo vincitore ed è quello del ...

Maglia a Callejon - Il Mattino : “Nessuno è padrone del tifo : ora si corre un rischio con i giocatori…” : Maglia a Callejon, l’edizione odierna de Il Mattino attacca il gesto con una dura presa di posizione: “A Frosinone è accaduto qualcosa di inaccettabile sul piano etico e sportivo”. Così l’edizione odierna de ‘Il Mattino’ apre in merito a quanto accaduto al Benito Stirpe, quando “il capitano Callejon ha lanciato la Maglia verso i tifosi e alcuni di essi gliel’hanno restituita urlando ...

Il Mattino – Insigne-Napoli - incontro ADL-Raiola : il procuratore farà una richiesta al patron. Sull’infortunio… : Insigne-Napoli, Il Mattino annuncia un incontro ADL-Raiola: “Solo una coincidenza. Antipatica, ma una coincidenza. D’altronde il Caso decide tutto e tutto governa. La maledizione dell’affaticamento muscolare aleggia come un corvaccio nero e colpisce, ancora una volta in questa stagione, Lorenzo Insigne. Nulla di particolarmente grave, ma il capitano azzurro – da quanto trapela da Castel Volturno – ha assistito ...

Juve Stabia in B - poster in edicola con il «Mattino» : Juve Stabia in serie B: domani con il Mattino nelle edicole di Castellammare sarà distribuito un poster della squadra protagonista dell'impresa.

Il Mattino racconta la sofferenza dei napoletani traditi dal Napoli di Ancelotti : Lo ha detto chiaramente ieri Vittorio Zambardino invitando Ancelotti ad abbandonare Napoli al suo destino, un destino fatto di fake news, attacchi e lamentele continue di una città che vede nella stagione del Napoli solo un passo indietro rispetto ai 91 punti conquistati lo scorso anno. Napoli non ha capito Ancelotti, non lo ha accettato fin dal principio, non si è creata, come la definisce il Mattino il miracolo ...

Antonella Clerici contro le chiusure 'tardate' : "Non si tiene il pubblico come ostaggio fino all'una del Mattino" : Nel secondo appuntamento di E poi c'è Cattelan è stata ospitata Antonella Clerici per un'intervista che, come si sa, in un programma come EPCC solitamente non hanno nulla di prevedibile. Alessandro Cattelan ha accolto la 'collega' conduttrice che lo ha incensato di complimenti fra cui il più importante: "Sei un fenomeno, anzi io ti vedrei bene tra un paio d'anni al Festival di Sanremo. Devi prepararti!" chissà mai che dopo anni di voci e ...