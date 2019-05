I Samsung Galaxy Note 10 avranno display simili a quelli dei Galaxy S10 e il Samsung

Non si può rimuovere la pellicola del Samsung Galaxy Fold : perché? : La pellicola posizionata sul display del Samsung Galaxy Fold non deve essere tolta, è questo che trapela sul manuale utente del dispositivo. Il primo smartphone flessibile del colosso di Seul si accinge ad essere commercializzato (giugno dovrebbe essere il mese del suo debutto commerciale), ma ci sono degli accorgimenti che i futuri possessori farebbero meglio ad osservare per evitare potenziali problemi. Sul manuale utente di un modello con ...

HONOR 20 e una variante MediaTek di Samsung Galaxy A10 fanno visita a Geekbench : HONOR 20 e una variante MediaTek di Samsung Galaxy A10 sono stati avvistati nel database di Geekbench rivelando una parte delle rispettive schede tecniche. L'articolo HONOR 20 e una variante MediaTek di Samsung Galaxy A10 fanno visita a Geekbench proviene da TuttoAndroid.

Almeno 5 anticipazioni con la patch di maggio per il Samsung Galaxy S10 : in cosa migliorerà : Trapelano questo martedì alcune anticipazioni molto interessanti dedicate ai possessori di un Samsung Galaxy S10. Dopo aver analizzato di recente le ultime mosse da parte degli operatori per agevolare il suo acquisto, come avrete avuto modo di notare attraverso un approfondimento dedicato nel weekend a Wind, stavolta tocca esaminare gli aspetti sui quali gli sviluppatori si concentreranno attraverso l'aggiornamento di maggio. Proviamo a capire ...

Niente da fare con l’aggiornamento di maggio per il Samsung Galaxy S7 : le ultime novità : Ci sono segnali contrastanti tra quelli che possiamo prendere in esame in questi giorni per gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S7, almeno per quanto concerne lo sviluppo software dello smartphone. Proprio nella giornata di ieri, infatti, abbiamo preso atto che la distribuzione dell'aggiornamento di aprile sia stata avviata anche in Europa, al punto che persino i modelli disponibili nel Regno Unito hanno iniziato questo percorso. Qui ...

Il manuale del Samsung Galaxy Fold invita a non rimuovere la pellicola dal display : In Corea del Sud è stato pubblicato in Rete il manuale della versione del Samsung Galaxy Fold destinata ad AT&T. Ecco alcune anticipazioni L'articolo Il manuale del Samsung Galaxy Fold invita a non rimuovere la pellicola dal display proviene da TuttoAndroid.

Samsung svela le novità in arrivo sui Samsung Galaxy S10 con i prossimi aggiornamenti : Pare che il team di Samsung abbia iniziato ad anticipare i dettagli relativi ai prossimi aggiornamenti in arrivo sui Samsung Galaxy S10 L'articolo Samsung svela le novità in arrivo sui Samsung Galaxy S10 con i prossimi aggiornamenti proviene da TuttoAndroid.

Quali Samsung Galaxy - a maggio 2019 - ricevono le patch di sicurezza? E con che frequenza? : I nostri smartphone e tablet sono per gli hacker un ghiottissimo caveau ricco di informazioni più o meno sensibili, più o meno "remunerative" L'articolo Quali Samsung Galaxy, a maggio 2019, ricevono le patch di sicurezza? E con che frequenza? proviene da TuttoAndroid.

Redmi Note 7 Pro - HTC Desire 12+ e Samsung Galaxy Tab S4 ricevono la TWRP ufficiale : La custom recovery TRWP è disponibile per tre dispositivi Android, Samsung Galaxy Tab S4, HTC Desire 12+ e Redmi Note 7 Pro. Ecco come fare per averla. L'articolo Redmi Note 7 Pro, HTC Desire 12+ e Samsung Galaxy Tab S4 ricevono la TWRP ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Le offerte sugli smartphone Android non finiscono mai : sconti online su HONOR 10 - POCOPHONE F1 - Samsung Galaxy S10e e tanti altri : Oggi sono in offerta HONOR 10, POCOPHONE F1, Motorola Moto G7 Plus, Samsung Galaxy S10e e infine Galaxy Note 9. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Le offerte sugli smartphone Android non finiscono mai: sconti online su HONOR 10, POCOPHONE F1, Samsung Galaxy S10e e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Parentesi inaspettata con Samsung Galaxy S7 e l’aggiornamento di aprile : si parte dal modello BTU : C'è un segnale importante e significativo che possiamo prendere in considerazione in queste ore per i possessori di un Samsung Galaxy S7, sia dal punto di vista teorico, sia sul versante pratico. Poco più di una settimana fa, sulle nostre pagine, abbiamo annunciato a chiare lettere che lo smartphone avrebbe rischiato di ricevere il prossimo aggiornamento tramite la patch di giugno, ovvero tra un mese e mezzo. Colpa del piano trimestrale che in ...

Abolito l’anticipo su Samsung Galaxy S10 e Huawei P30 con 3 Italia : Vi aspettano grandi novità nei negozi 3 Italia a partire dal 13 maggio: il gestore si premurerà di aggiornare il listino degli smartphone a rate, proponendo ad anticipo zero alcuni mostri sacri, tra cui i top di gamma Samsung Galaxy S10 e Huawei P30, indubbiamente tra i dispositivi più desiderati sul mercato. Il portabandiera sudcoreano viene proposto con rate da 9.99 euro/mese, proprio come nel caso del flagship cinese. Come riportato più ...

Persiste burn-in - ma la batteria del Samsung Galaxy S8 è promossa con l’aggiornamento di aprile : Stiamo vivendo settimane decisamente intense per quanto riguarda il Samsung Galaxy S8, considerando quanto raccolto negli ultimi giorni tra pregi e difetti del device che è stato lanciato sul mercato poco più di due mesi fa. Di recente, ad esempio, ci siamo soffermati sulla questione inerente il fenomeno burn-in, come avrete notato dall'articolo pubblicato sul nostro magazine. Si può facilmente prevedere, analizzando anche la natura ...

Samsung Galaxy Home non è morto e sta finalmente per arrivare sul mercato : Samsung Galaxy Home, il primo speaker smart del produttore annunciato ormai nove mesi fa, sembra finalmente pronto ad arrivare sul mercato. L'articolo Samsung Galaxy Home non è morto e sta finalmente per arrivare sul mercato proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A70 e HONOR V20 si aggiornano con patch di maggio e Ark Compiler : Samsung Galaxy A70 e HONOR V20 si aggiornano con le patch di sicurezza di maggio 2019. Il secondo riceve anche Ark Compiler, per un miglioramento considerevole delle performance. L'articolo Samsung Galaxy A70 e HONOR V20 si aggiornano con patch di maggio e Ark Compiler proviene da TuttoAndroid.