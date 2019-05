Cartello contro Salvini | Vigili del Fuoco | ' Ordine rimozione giunto da molto in alto'

Blastingnews

(Di martedì 14 maggio 2019) Dopo che ieri, in occasione del passaggio del ministro Matteoa Brembate, era stato rimosso uno striscionedi lui, si è scatenata la polemica. Non è ben chiaro, infatti, per quali ragioni sia stato dato l'di. In risposta alle critiche, intanto, idelhanno fatto sapere che l'diè arrivato "dain". Questo però non chiarisce comunque la questione, poiché in tal caso allora sarebbe stato compito della Digos intervenire, come già avvenuto a Salerno. L'di rimuovere lo striscione sarebbe arrivato 'dain' Dopo le polemiche scatenatesi ieri, a causa delladi uno striscionea Brembate da parte deidel, è sceso in campo anche Costantino Saporito, segretario del coordinamento nazionale Usb (sindacato deidel). A suo dire quello striscione non era un pericolo ...

GeomLomasto : Poveri antifascisti senza fascisti! Non si può esporre un cartello senza marca da bollo figuriamoci uno striscione!… - stixazzi : RT @goldturningblue: Come la donna di 59 anni che è stata portata in questura per aver dato del buffone a Salvini ed avergli fischiato, com… - adeerwith : RT @pirata_21: Mio figlio stasera non ne vuole sapere di dormire. Adesso lo metto in balcone con in mano un cartello contro #Salvini così a… -