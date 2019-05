Dani è davvero il più sexy! Carolyn Smith dà i voti ai concorrenti di Ballando con le stelle

Ballando con le stelle, lo show di Raiuno condotto da Milly Carlucci in cui i vip si sfidano a passo di danza, si avvia verso la conclusione. Carolyn Smith, presidente di giuria e ballerina per una notte nella puntata pre-pasquale dello show, intervistata dal settimanale Nuovo Tv, ha dato i voti agli uomini del talent della rete ammiraglia Rai.

La sensualità è fondamentale nel ballo. Il concorrente preferito di Carolyn Smith, tra tutti gli uomini della storia di Ballando con le stelle, è sempre stato l'attore Alessio Di Clemente ma quest'anno è arrivato qualcuno che, secondo la famosa coreografa, batte tutti: Dani Osvaldo. L'ex calciatore argentino, che ha militato anche nella Roma, ha conquistato tutti.

Ecco cosa dice di Osvaldo Carolyn Smith: " Dani è davvero il più sexy, ha il ritmo nel sangue. Quando balla si diverte ma si impegna anche molto perché, sebbene dica di non sopportare molto la disciplina, è comunque un ex sportivo. Non è solo sexy, è anche bravo, su questo non ci piove". Terzo posto per Ettore Bassi che, secondo la Smith, ha dentro di sé una grande passione e ha dimostrato fin da subito avere talento. Le ricorda molto Kaspar Capparoni, altro storico concorrente di Ballando con le stelle.