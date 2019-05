wired

(Di martedì 14 maggio 2019) Un’influencer del(Getty Images) In Italia la cosmetica accelera sulle vendite online. Nel 2018 sono cresciute a doppia cifra, segnando un +22%, per un valore che si avvicina ai 390 milioni di euro (dati Cosmetica Italia). Allargando lo sguardo, è tutto il settoread avere un andamento positivo, con un fatturato che lo scorso anno è stato superiore a 11,2 miliardi di euro. Trend buoniper la grande distribuzione (+1,1%) che copre il 41% del mercato cosmetico nazionale per quasi 4.130 milioni di euro. Non mancano le zone d’ombra – le vendite dirette, sia a domicilio che per corrispondenza, scendono del 2% -, ma complessivamente l’Italia si dimostra un paese ricettivo e attento. Queste performance promettenti non sono sfuggite all’attenzione generale., la piattaforma di fashion online attiva in diciassette Paesi d’Europa, ha ...

walterwhiteITA : Beauty, ecommerce in crescita. Anche Zalando punta sulla cosmesi - RobRe62 : RT @millionaireit: #Beauty box vendute online e consegnate a casa, con un servizio in abbonamento. È l'idea di Mario Parteli e Luca Della C… - StartupsBot : RT @millionaireit: #Beauty box vendute online e consegnate a casa, con un servizio in abbonamento. È l'idea di Mario Parteli e Luca Della C… -