Redditi, in 10 anni scesi dell'8,7%

Nel periodo 2008-2017 gli italiani hanno visto il proprio reddito disponibile reale (ovvero il potere d'acquisto) diminuire'8,7%.Così i dati Eurostat. Peggio'Italia, per lo stesso periodo, solo Cipro e Grecia, rispettivamente a -15,4% e -30,8%. Tra gli altri Paesi Ue, 6 sono ancora a livelli inferiori al 2008: Portogallo, Irlanda, Belgio, Austria, Croazia e Spagna. In tutti gli altri Stati europei il livello precrisi è stato recuperato e migliorato. Record in Bulgaria e Romania, con crescita oltre il 28.(Di lunedì 13 maggio 2019)