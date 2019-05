Parentesi inaspettata con Samsung Galaxy S7 e l’aggiornamento di aprile | si parte dal

optimaitalia

(Di lunedì 13 maggio 2019) C'è un segnale importante e significativo che possiamo prendere in considerazione in queste ore per i possessori di unS7, sia dal punto di vista teorico, sia sul versante pratico. Poco più di una settimana fa, sulle nostre pagine, abbiamo annunciato a chiare lettere che lo smartphone avrebbe rischiato di ricevere il prossimo aggiornamento tramite la patch di giugno, ovvero tra un mese e mezzo. Colpa del piano trimestrale che in teoria sarebbe previsto per i modelli lanciati sul mercato da più di tre anni.Questo almeno sulla carta, perché come si potrà notare dalla pagina dedicata ai firmware ottimizzati sullo stessoS7, in riferimento alla versione dello smartphone disponibile sul mercato europeo, da alcune ore a questaè stata avviata la distribuzione della patch di. Al momento della pubblicazione del nostro articolo, nella lista non sono ...

