Lucano alla Sapienza: "Riace spopolata"

"La nostra iniziativa"a"riguarda un contesto particolare, aree interne della Calabria che si sono spopolate", ha detto Mimmoagli studenti davanti, a Roma,accolto da applausi e cori di sostegno. Chi è contrario a questa manifestazione,continua,pensa che io sia un sindaco "che vuole riempire i borghi calabresi con coloni africani,che promuovo una sostituzione etnica". "Non conoscono, non conoscono i borghi calabresi. I migranti non hanno occupato nessuno spazio degli italiani".(Di lunedì 13 maggio 2019)