La Stagione 2 di Apex Legends sarà svelata all' E3 2019

Apex Legends : la Stagione 2 verrà svelata durante l'E3 : Electronic Arts ha annunciato che la prossima Stagione di Apex Legends verrà svelata durante l'E3 di quest'anno, a giugno. Bisognerà aspettare quindi ancora un mese prima di poter sapere i contenuti della Stagione 2.Come riportato da IGN, EA ha dichiarato durante la sua ultima riunione, che i primi dettagli della prossima Stagione saranno rivelati alla conferenza EA Play del 7 giugno. L'evento si svolge all'Hollywood Palladium di Los Angeles e ...

La community di Apex Legends continua a supportare il gioco con richieste per la Stagione 2 : Apex Legeds ha fatto la sua entrata nel panorama dei battle royale col botto, e nonostante su Twitch l'interesse verso il titolo sia in fase calante dopo un iniziale periodo di curiosità, sui forum come ResetEra e Reddit la community ha stilato una lista di quelli che sarebbero i contenuti più desiderati.Come possiamo vedere i contenuti richiesti dai giocatori sono di ogni tipo e categoria: da richieste di fix ad exploit e altre falle di gioco, ...

Apex Legends : tiriamo le somme sulla prima Stagione - articolo : Negli ultimi tempi il fenomeno dei Battle Royale è esploso in maniera imprevedibile, tanto da potersi considerare un genere a sé stante. Dopo che i protagonisti di questo scenario si sono affermati e le regole che ne costituiscono le fondamenta son state scritte, potevamo dire con una certa sicurezza di averne compreso i meccanismi. Ed è a questo punto che, praticamente dal nulla, è entrato in scena Apex Legends, pronto a rompere gli schemi e ...

La Stagione 2 di Apex Legends sogna in grande : nuove modalità in uscita? : La Stagione 2 di Apex Legends è l'argomento più chiacchierato da tutti quei videogiocatori che si professano grandi appassionati del Battle Royale di Respawn Entertainment e Electronic Arts. Questo perché, dopo un debutto dall'incredibile successo su PlayStation 4, Xbox One e PC, lo sparatutto free-to-play dagli stessi autori di Titanfall - e del futuro Star Wars Jedi Fallen Order, atteso a novembre - sta attraversando un periodo di profonda ...

Apex Legends : oltre a Octane sarà introdotto un nuovo personaggio prima della fine della Stagione 1 : La prossima Leggenda di Apex Legends arriverà prima della fine della Stagione 1, riporta Eurogamer.net.Anche se recentemente abbiamo appreso dell'arrivo di Octane, sembra che non sarà l'unica aggiunta al roster durante la Stagione Wild Frontier. Secondo PS Store (grazie ad Apex Legends Insider, tramite PCGN), ci sarà il lancio di un altro personaggio nel corso delle prossime 12 settimane."Nel corso della Stagione verranno lanciati due nuovi ...

La Stagione uno di Apex Legends non sfornerà solo Octane? Intriganti rumor per il Battle Royale : Di parole su Apex Legends ne abbiamo spese ormai davvero tantissime: un prodotto come il titolo curato da Respawn Entertainment ed Electronic Arts, capace di calamitare a se il ragguardevole numero di cinquanta milioni di utenti in un lasso di tempo molto ristretto, merita indubbiamente tutte le attenzioni del caso. Ovviamente le dinamiche Battle Royale hanno avuto un ruolo di assoluto rilievo nell’evoluzione e nell’espansione della community ...

Arriva “Frontiera Selvaggia” - la prima Stagione di Apex Legends : La caccia è aperta. Da oggi gli appassionati di Apex Legends possono avventurarsi in Frontiera Selvaggia, la prima delle quattro Stagioni del gioco che si succederanno nel corso dell'anno. Nei tre mesi della prima stagione i videogiocatori potranno accumulare più di cento oggetti unici con cui ampliare la propria esperienza di gioco e conservarli, anche dopo la fine della stagione, per continuare le proprie missioni con tanti contenuti ...

Parte la Stagione 1 di Apex Legends il 19 marzo : ecco a che ora inizia e tutti i contenuti : Dopo tanto vociare e una discreta dose di rumor, la Stagione 1 di Apex Legends è finalmente pronta a cambiare per sempre il volto dell'ultimo fenomeno Battle Royale. Fenomeno nato da appena due mesi come free-to-play, da scaricare quindi gratuitamente su PC, PlayStation 4 e Xbox One. E che è stato creato dai ragazzi di Respawn Entertainment, team che ha dato i natali anche alla saga sparacchina di Titanfall, raccogliendo fin da subito un ...

Apex Legends : tutti i dettagli della Stagione "Frontiera Selvaggia" : Dopo le numerose indiscrezioni delle scorse settimane, Respawn Entertainment ha finalmente annunciato l'inizio della prima Stagione di Apex Legends, che prende il nome di 'Frontiera Selvaggia'. L'...