È morta Peggy Lipton | la Norma Jennings di Twin Peaks

E' morta Peggy Lipton - Norma Jennings in Twin Peaks : Per i fan di Twin Peaks era Norma Jennings , la proprietaria del RR Diner, la tavola calda al centro di numerose scene della famosa serie tv. Peggy Lipton , prima modella e poi attrice di tv, cinema e teatro, è morta nelle ore scorse all'età di 72 anni. L'attrice era da tempo malata di cancro al colon, che le era stato diagnosticato nel 2004.Nata nel 1946 a New York, Margaret Ann Lipton (nota a tutti, però, come Peggy ) aveva iniziato la sua ...

