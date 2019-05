Calciomercato Juventus | possibile scambio Douglas Costa-Icardi con l' Inter

Blastingnews

(Di lunedì 13 maggio 2019) Clima molto caldo in casa, dove si sta decidendo il futuro di Massimiliano Allegri. Al momento non si esclude una sua permanenza a Torino, nonostante le numerose critiche per quanto riguarda il gioco espresso dalla squadra bianconera. Allegri stesso ha affermato di volere restare sotto la Mole, proprio dopo la cocente sconfitta subita contro l'Ajax in casa, sconfitta che èta allal'eliminazione dalla Champions League. Ovviamente, il mercato bianconero dipenderà dal tecnico che siederà in panchina nella prossima stagione. Se dovesse restare Allegri, la dirigenza sabauda potrebbe decidere di puntare tutto su Mauroper rinforzare l'attacco. Il centravanti argentino pare ormai avere chiuso con l', dopo che gli è stata tolta la fascia da capitano. Inoltre, pare che Antonio Conte (che potrebbe essere il prossimo allenatore del club nerazzurro), non voglia ...

