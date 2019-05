Amazon svela i robot italiani che sostituiscono gli umani e preparano i pacchi

Svelati trama e nuovo teaser del film Guava Island di Childish Gambino e Rihanna - in arrivo su Amazon : Comincia ad alzarsi il sipario sul film Guava Island di Childish Gambino e Rihanna, il film girato nel 2018 in gran segreto a Cuba, che sarà distribuito da Amazon Studios su Prime Video questo fine settimana dopo essere stato trasmesso gratuitamente al Coachella Festival. Finora avvolto da una cortina di fumo impenetrabile, Guava Island è stato promosso solo a partire dalla scorsa settimana, con primi cartelloni pubblicitari apparsi per le ...