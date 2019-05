VIDEO Valtteri Bottas | “Ho avuto un problema con la frizione | peccato per la partenza

oasport

(Di domenica 12 maggio 2019)ha conquistato il secondo posto nel GP Spagna 2019, quinta tappa del Mondiale F1. Il finlandese ha concluso la gara alle spalle di Lewis Hamilton e ha perso il primato in classifica generale ora occupato dal compagno di squadra. Il pilota della Mercedes ha analizzato la sua prova al termine della gara andata in scena a Barcellona: “Alla prima curva eravamo vicini io, Vettel, Hamilton. C’è stato un comportamento un po’ strano dellain, qualcosa che non avevo mai visto. Sono molto felice della quinta doppietta come team, mi porto a casa un buon bottino di punto: ogni punto conterà in questa stagione. Ora però voglio saperne di più delin”. Di seguito ilcon le dichiarazioni di: “HOPROBLEMI CON LAIN ...

