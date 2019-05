Slow Fish lancia la ricetta per il futuro dei nostri mari | pescare meno e meglio

Pescatori custodi dei mari : a Slow Fish storie di uomini e donne che in mille difficoltà lavorano con passione : A Slow Fish parliamo di mare bene comune e puntiamo i riflettori su chi tutti i giorni lavora instancabilmente per difenderlo e promuoverlo: il pescatore. Secondo il General Fisheries commission for the Mediterranean (GFCM) e la FAO, la pesca nel Mediterraneo e nel Mar Nero produce un reddito annuo stimato di 2,8 miliardi di dollari e impiega direttamente poco meno di 250.000 persone. uomini, donne, giovani che spesso portano avanti una ...