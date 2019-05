Maltempo Genova | restano in vigore le misure a tutela della pubblica incolumità

Maltempo Liguria : in arrivo 39 milioni per i porti di Genova e Savona : Il presidente di Regione Liguria e commissario per l’emergenza Giovanni Toti ha reso noto che ammontano a 39 milioni di euro le risorse in arrivo alla struttura commissariale per l’emergenza che verranno spesi per la sistemazione del porto di Savona e di Genova dopo le ultime mareggiate. “Ringrazio il Governo e il Capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile per aver costruito un percorso proficuo, insieme a Regione Liguria – ...