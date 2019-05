Maltempo | chiuso per neve il passo dello Spluga | riaperta la SS36 a Madesimo

Maltempo Roma : chiuso per allagamento un tunnel del sottopasso in via Appia Nuova : chiuso per allagamento il tunnel del sottopasso di via Appia Nuova in direzione via di Ciampino. Lo comunica il sito Luceverde Roma. L'articolo Maltempo Roma: chiuso per allagamento un tunnel del sottopasso in via Appia Nuova sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - temporali shock al Nord : apocalisse di grandine su Novara e Malpensa - chiuso l’Aeroporto [FOTO e VIDEO LIVE] : Ampiamente previsto dalle nostre Previsioni Meteo, il Maltempo è arrivato puntuale come un orologio svizzero e nel pomeriggio si stanno verificando fuorisi temporali al Nord/Ovest, tra Piemonte e Lombardia, con intense grandinate e temperature in picchiata. L’area più colpita è stata al momento quella al confine tra Piemonte e Lombardia: a Novara sono caduti 10mm di pioggia ma soprattutto la città è stata ricoperta da un abbondante ...

Maltempo : cade albero sulla Via Aurelia - chiuso tratto a La Spezia : A causa della caduta di un albero e di alcuni rami sul piano viabile, sulla SS1 “Via Aurelia” è provvisoriamente chiuso il tratto, in entrambe le direzioni, in corrispondenza del km 432,800 a Beverino (La Spezia). Il personale di Anas e delle forze dell’ordine è presente sul posto per la gestione della viabilità e il ripristino della circolazione. L'articolo Maltempo: cade albero sulla Via Aurelia, chiuso tratto a La Spezia ...

Maltempo - fulmine sulla cattedrale : chiuso il duomo di Vigevano : Un fulmine ha colpito il campanile del duomo di Vigevano provocando la caduta di calcinacci e la chiusura della cattedrale per ragioni di sicurezza. L’incidente si e’ verificato durante il forte temporale che ha messo in ginocchio la scorsa notte l’intera provincia di Pavia. Poco dopo le 22,15 il cupolino della lanterna a 43 metri d’altezza e’ stato centrato e danneggiato dal fulmine. Il parroco del duomo, don Mauro ...

