Inter – Spalletti non ci sta | “le voci sul mio futuro? Non ci spostano dal nostro

(Di domenica 12 maggio 2019) Lucianosenza peli sulla lingua in conferenza stampa: le parole del tecnico nerazzurro sul suoall’“Se giornali così importanti scrivono da mesi che non sarò più su questa panchina è perché avranno i loro motivi. Ma non ci sposta un millimetro dal tentativo di raggiungere il massimo dei nostri obiettivi“. Lo dice il tecnico dell’, Luciano, alla vigilia della sfida casalinga con il Chievo. Spada/LaPresse “Per noi c’è solo un obiettivo per il, riportare l’in Champions. Per i calciatori non c’èe nient’altro in testa, ma solo l’“, sottolinea il tecnico nerazzurro. “All’è difficile che aumenti la pressione, c’è sempre un obiettivo superiore da dover raggiungere. È normale che i nostri avversari abbiano vinto, così come è normale ...

Inter : ??? | CONFERENZA #Spalletti: 'Per noi, per i calciatori c'è solo una strada, quella di riportare anche quest'anno l… - capuanogio : In pratica #Spalletti, nominando Robert #Redford per spiegare perché i giornali lo danno fuori dall’#Inter, cita il… - Inter : ??? | CONFERENZA #Spalletti: 'Dobbiamo tentare di andare a vincere tutte le partite che abbiamo davanti. Dobbiamo e… -