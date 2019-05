Crozza prende in giro la Raggi per foto della metro di Roma ma commette una gaffe nella

ilfattoquotidiano

(Di domenica 12 maggio 2019) “è una città complicata. I 5 stelle ce la devono mettere tutta per farla sembrare una città normale”. Maurizio, nell’ultima puntata di Fratelli di, ha preso inunadel consigliere comunale del M5s Nello Angelucci. Il pentastellato aveva postato su Facebook unariaperturastazionepolitana Spagna, a. Peccato che lafosse di una stazionedi Milano. Scatenando così una lunga serie di commenti ironici e sarcastici. Durante la trasmissione peròha a sua volta commesso un errore: il comico ha infatti attribuito il post al portavocesindaca Virginia. Ribadendolo, per altro, diverse volte. Invece are l’errore era stato un consigliere comunale, non il portavoce. Insomma, una. (minuto 4:40) L'articoloinla ...

