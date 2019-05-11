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Traffico Roma del 11-05-2019 ore 07 | 30

Traffico Roma del 11-05-2019 ore 07 | 30 VIABILITÀ Roma SABATO 11 MAGGIO 2019 ORE 7:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA ...

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Traffico Roma del 11-05-2019 ore 07:30 (Di sabato 11 maggio 2019) VIABILITÀ Roma SABATO 11 MAGGIO 2019 ORE 7:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO IN PRIMO PIANO LA SITUAZIONE DEL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA: A CAUSA DI UN INCIDENTE È CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA LE USCITE PISANA E MAGLIANA IN DIREZIONE VIA DEL MARE-OSTIENSE. ALTRO INCIDENTE CON CODE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE APPIA ED ARDEATINA IN DIREZIONE PONTINA. PER IL RESTO LA CIRCOLAZIONE SI MANTIENE REGOLARE E SCORREVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA DELLA CAPITALE. AL DELLA VITTORIA IN PROGRAMMA, QUESTA MATTINA, DEI LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA DA PARTE DELL’AMA: SINO ALLE 12.00 RIMARRÀ CHIUSA LA VIA PANORAMICA, OVVERO VIA GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO, E A SEGUIRE VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO, CHIUSE DA PIAZZALE CLODIO A VIA TRIONFALE, CON DISCIPLINA PROVVISORIA DI Traffico NELLE VIE ...
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