Taylor Swift | “Il mio disco ispirato da Il Trono di spade”

(Di sabato 11 maggio 2019) Roma, 11 mag. (askanews) - 'Ildi Spade' hal'album di'Reputation'. Lo ha detto la 29enne pop star parlando con 'Entertainment Tonight'. "Ildi Spade ha fatto crescere la mia immaginazione. Quando ho iniziato a vederlo stavo lavorando a Reputation e non potevo parlarne nelle interviste, quindi non ho mai rivelato che molte delle canzoni sono state ispirate dalla serie". Poi ha aggiunto: "Queste canzoni per metà erano basate su quello che stavo vivendo personalmente, ma attraverso un filtro datomi da Ildi Spade. Per esempio il brano 'Look What You Made Me Do' è letteralmente la lista degli omicidi che vuole compiere Arya Stark... c'è anche molto di Cersei. E anche di Daenerys. Invece 'King of My Heart' è stata ispirata da Khal Drogo e Daenerys".

vh1italia : Vota il tuo video preferito! BTS o Blackpink? Madonna oppure Taylor Swift? #YourTopChart, la classifica decisa dal… - HaruhiBlack : Taylor Swift ha scritto alcune canzoni di Reputation ispirandosi a Game of Thrones. Chi salirà sul trono? Dany, Ary… - haylorkepner : RT @PieraPi: Siate più come Taylor Swift: amate Sansa, amate Daenerys, oppure amate entrambe, l'importante è che non rompiate il cazzo. -