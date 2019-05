Milano invasa dagli alpini | in 500mila per la grande adunata

Milano “invasa” da 500mila penne nere. E in centro spunta l’alpino-direttore d’orchestra : la sua performance tra acuti e camicie a quadrettoni : L’alza bandiera degli alpini ha salutato la Madonnina in piazza Duomo e ha aperto, a Milano, la tre giorni di festa delle penne nere. Sono 500mila le persone attese in città per celebrabre i 100 anni dell’Associazione Nazionale Alpini. Già ieri gli alpini si sono fatti notare: hanno piantato gli alberi nel boschetto di Rogoredo, famoso per lo spaccio, hanno ripulito alcune sponde del Lambro e hanno sistemato piazza Leonardo da Vinci. ...