' Genova - Cronologia di un disastro' | in tv il documentario I soccorritori

today

(Di sabato 11 maggio 2019) In anteprima su Today una clip tratta dalsul crollo del Ponte Morandi, in onda in prima visione assoluta il 12...

luiveceli : RT @Miti_Vigliero: 'Andrà in onda domenica 12 maggio, alle 22.30, a quasi nove mesi dal tragico crollo, il documentario di National Geograp… - fabbri333 : RT @Miti_Vigliero: 'Andrà in onda domenica 12 maggio, alle 22.30, a quasi nove mesi dal tragico crollo, il documentario di National Geograp… - truuudetective : RT @Miti_Vigliero: 'Andrà in onda domenica 12 maggio, alle 22.30, a quasi nove mesi dal tragico crollo, il documentario di National Geograp… -