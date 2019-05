Sondaggio Ixè | Lega si conferma primo partito e M5S secondo﻿

termometropolitico

(Di venerdì 10 maggio 2019)Ixè,sie M5S secondo Le intenzioni di voto dichiarate dagli elettori nell’ultimodi Ixè del 10 maggio per Huffington Post fotografano una situazione abbastanza positiva per le due forze di Governo. Infatti dalla rilevazione, come vedremo,e MoVimento 5 Stelle risultano rispettivamente la prima e la seconda forza politica più forte in vista delle elezioni europee.Ixè,in assoluto Alla domanda “Se si votasse oggi per le elezioni europee, a quale dei seguenti partiti darebbe il suo voto?” le risposte hanno fornito indicazioni abbastanza chiare in questo senso. Partiamo dal centrodestra. In assoluto è laa farla da padrona. Infatti ildi Salvini raccoglie, secondo le rilevazioni, il 30%. Seguita da Forza Italia stimata al 9,6%. Con Fratelli d’Italia al 5,2%. e NcI-UDC ...

MiaomiaoCh : RT @ultimenotizie: Sondaggio politico Ixè #europee2019 #Lega 30,5% #M5s 20,5% #Pd 20,1% #ForzaItalia 9,5% Fratelli d'Italia 5,2% #piùEuropa… - guillermoesnal : RT @ultimenotizie: Sondaggio politico Ixè #europee2019 #Lega 30,5% #M5s 20,5% #Pd 20,1% #ForzaItalia 9,5% Fratelli d'Italia 5,2% #piùEuropa… - blackshrimp00 : RT @ultimenotizie: Sondaggio politico Ixè #europee2019 #Lega 30,5% #M5s 20,5% #Pd 20,1% #ForzaItalia 9,5% Fratelli d'Italia 5,2% #piùEuropa… -