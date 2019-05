Roma-Juve | formazioni | ok Emre Can | Cuadrado dal 1′

Roma Juventus - Claudio Ranieri in conferenza stampa IN DIRETTA : 1 nuovo post LIVE Nuovi post: 5 minuti fa Contro la Juve, Ranieri potrebbe ritrovare Daniele De Rossi, reduce da un nuovo stop per infortunio. Ancora dubbi, invece, sul futuro del capitano della Roma, ...

Roma - sapore di finale : domenica c'è la Juve : La sfida alla Juventus inizia con 24 ore di anticipo. Atalanta-Genoa e Fiorentina-Milan, in calendario domani, rappresentano inevitabilmente il prologo del match con i bianconeri. La Roma spenta e ...

Juventus - De Sciglio rassicura l'ambiente : «Concentrati sulla Roma» : TORINO - "Le voci di mercato non ci condizionano assolutamente. Siamo concentrati e, anche con la Roma , giocheremo la nostra partita" . Mattia De Sciglio sgombra il campo dalle voci che potrebbero ...

Arbitri serie A - Roma-Juventus a Massa : Queste le designazioni arbitrali in vista della 17/a giornata di ritorno di serie A, in programma nel week end: Atalanta-Genoa (sabato h. 15): Irrati di Pistoia (Marrazzo-Di Vuolo; IV: Abisso; var: Orsato; avar: Vivenzi). Cagliari-Lazio (sabato h. 18): Fabbri di Ravenna (Costanzo-Cecconi; IV: Di Paolo; var: Calvarese; avar: Lo Cicero). Fiorentina-Milan (sabato h. 20.30): Mariani di Aprilia (Posado-Tasso; IV: Marinelli; var: Manganiello; avar: ...

Roma - per il futuro prima la Juve - poi il tecnico : Roma - La gara con la Juventus di domenica prossima, per la Roma , rappresenta l'ultima flebile speranza di Champions . Battendo i bianconeri, infatti, i giallorossi potranno ancora provare a ...

Roma-Juventus probabili formazioni : rivoluzione Allegri - Kean dal 1' : ROMA JUVENTUS probabili formazioni- La Juventus si prepara alla sfida di campionato contro la Roma, match apparentemente senza senso e motivazioni per i bianconeri, m che potrebbe regalare importanti indicazioni per alcuni tema tattici della prossima stagione. Allegri si affiderà al solito 4-3-3. In porta confermato Szczensy, mentre Pinsoglio potrebbe giocare la prossima gara in […] More

Roma Juventus probabili formazioni - sarà 4-4-2 : ancora Kean-CR7 dal 1' : Roma Juventus probabili formazioni – Roma Juventus si avvicina. Al contrario dei loro prossimi avversari, i bianconeri però non avranno alcuna pressione in questo turno di campionato: l’ottavo scudetto consecutivo è ormai già cucito sul petto. Da quando è arrivata la sentenza, forse giustamente, la Juve ha però perso un po’ di grinta e ha […] More

Juventus - Zaniolo confessa : 'Chi non ci andrebbe? Ma decide la Roma' : Nicolò Zaniolo è sicuramente un talento del calcio italiano. Ma, ultimamente, con l'arrivo di Claudio Ranieri sulla panchina giallo-rossa in sostituzione dell'esonerato Eusebio Di Francesco, sta vivendo un finale di stagione in calando. A ciò si aggiunga un fisiologico appannamento fisico e si hanno tutti gli ingredienti per capire come mai Zaniolo non sia più utilizzato come titolare fisso. Nello stesso tempo, questi fattori hanno fatto ...

Roma - le sensazioni su Florenzi in vista della Juventus : Secondo Sky Sport , la Roma è ottimista per il recupero di Alessandro Florenzi . Gli esami hanno escluso lesioni, il terzino ci sarà contro la Juventus.