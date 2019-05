Reddito di cittadinanza | denunciata coppia di furbetti | lui faceva l' operaio in nero

ilgiornale

(Di venerdì 10 maggio 2019) Roberto Chifari I Carabinieri del nucleo operativo del gruppo Carabinieri per la tutela del lavoro di Palermo, hanno deferito in stato di libertà alla Procura di Termini Imerese, due coniugi di un comune delle Madonie, per il reato di indebita percezione deldiLuiin, la moglie invece aveva presentato la domanda per ildi. I Carabinieri del nucleo operativo per la tutela del lavoro di Palermo, hanno deferito in stato di libertà alla Procura di Termini Imerese, due coniugi di un comune delle Madonie, per il reato di indebita percezione deldiI militari, durante un accesso ispettivo in un cantiere edile privato, hanno riscontrato la presenza di un lavoratore in: "la cui consorte - spiegano i carabinieri - nello scorso mese di marzo, aveva presentato domanda (accolta ma con pagamento non ancora ...

