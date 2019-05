Piazza Affari | sviluppi positivi per Molmed

Piazza Affari : allunga il passo CIR : Effervescente la holding italiana , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,61%. L'andamento di CIR nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza ...

Exploit del comparto bancario a Piazza Affari - +1 - 65% - : Si muove a passi da gigante l' indice dei titoli bancari in Italia che fa anche meglio dell' indice bancario europeo , con un guadagno di 139 punti dopo che ieri ha archiviato la giornata a quota 8.

Piazza Affari in rally fa meglio del resto d'Europa : Giornata tonica per Piazza Affari , che fa ancora meglio della buona performance degli euro listini. Il sentiment degli investitori per il momento positivo dipenderà tuttavia dall'evoluzione nei ...

Piazza Affari : Moncler sale verso 36 - 75 Euro : Prepotente rialzo per l' azienda nota per i piumini , che mostra una salita bruciante del 2,79% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore ...

Piazza Affari : in rally Banca Generali : Ottima performance per il gruppo Bancario , che scambia in rialzo del 2,24%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli ...

Piazza Affari : sviluppi positivi per UBI Banca : Grande giornata per il gruppo Bancario italiano , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,44%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di UBI più ...

Piazza Affari : luce verde per Maire Tecnimont : Rialzo per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,70%. La tendenza ad una ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende le mosse di Usa e Cina - 10 maggio 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI attende le mosse di Usa e Cina. Non mancano dati macroeconomici interessanti in agenda

17 : 55 | Borsa - Piazza Affari chiude in netto calo : Ftse Mib a -1 - 82% : 09.05.2019 - Chiusura in netto calo per la Borsa di Milano, sulla scia dei timori per una guerra sui dazi tra Stati Uniti e Cina. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha ceduto l'1,82% a 20.817 punti, mentre il Ftse All Share ha lasciato sul terreno l'1,89% a quota 22.771 punti. chiude a 272 punti lo spread tra Btp e Bund tedesco, col rendimento del decennale italiano al 2,67% sul mercato secondario.

Piazza Affari sui minimi da metà marzo. FTSE MIB -1 - 41% : Nei primi tre mesi del 2019 il Gruppo Piaggio ha venduto complessivamente nel mondo 140.400 veicoli, in crescita dell'8,2% a/a. Ottime indicazioni sono giunte anche in conference call: il CFO Simone ...

Piazza Affari : seduta difficile per Molmed : Ribasso scomposto per la società di biotecnologie , che esibisce una perdita secca del 3,02% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Molmed rileva un allentamento della curva ...

Piazza Affari : netto calo registrato da Azimut : Aggressivo avvitamento per la società di servizi finanziari , che tratta in perdita del 2,95% sui valori precedenti. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Azimut evidenzia un ...

Piazza Affari : perdite consistenti per AMM : Aggressivo ribasso per AMM , che passa di mano in perdita del 6,01%. La tendenza ad una settimana di AMM è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe innescare ...

Piazza Affari : luce verde per Buzzi Unicem : Prepotente rialzo per la società attiva nel settore del cemento , che mostra una salita bruciante del 2,05% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra ...