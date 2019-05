optimaitalia

(Di venerdì 10 maggio 2019) La quarta stagione ha debuttato solo qualche giorno fa su, ma Tomcrede fortemente che arriverà anche5. La serie, andata in onda per tre anni su Fox prima di essere cancellata, è stata salvata dal colosso di streaming, in seguito a una grande campagna mediatica messa in atto dai fan.A Collider, l'attore gallese ha dichiarato che il finale di stagione apre nuove porte ad altre storyline:"Senza spoilerare troppo, sento che non abbiamofinito di raccontare la. Con ogni show puoi decidere se finire al termine della stagione, e quindi o lasci il pubblico insoddisfatto con un enorme cliffhanger, oppure hai l'occasione per raccontare lafino alla fine. Credo che a tutti noi piacerebbe tornare e fare una quinta stagione. Dobbiamo solo aspettare e vedere cosa ne pensa."Tomha anche parlato del fatto che la stagione 4 dura ...

NetflixIT : Anche il Signore Oscuro si scomoda per la quarta stagione di #Lucifer. Da domani solo su Netflix. - _diana87 : Lucifer 5 su Netflix ci sarà? Tom Ellis è positivo: “La nostra storia non è ancora finita” - OptiMagazine : #LuciferNetflix #Lucifer 5 su Netflix ci sarà? #TomEllis è positivo: 'La nostra storia non è ancora finita'… -