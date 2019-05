Incidenti lavoro, una giornata nera

Quirinale : #1maggio #Mattarella: Lavorare senza pericolo è non solo possibile, ma irrinunciabile. Tuttavia gli incidenti conti… - CgilProvLivorno : RT @cgiltoscana: L'assemblea dei lavoratori del Porto di Livorno (7 maggio) per dire basta con le morti e gli incidenti sul lavoro GUARDA I… - cgiltoscana : L'assemblea dei lavoratori del Porto di Livorno (7 maggio) per dire basta con le morti e gli incidenti sul lavoro G… -