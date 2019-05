Francia | occupati non agricoli in aumento nel 1° trimestre

finanza.lastampa

(Di venerdì 10 maggio 2019) Buon inizio d'anno per il mercato del lavoro . Crescono, infatti, glidel settore privato non agricolo in. Nel 1°il mercato del lavoro ha registrato una crescita di 66.400 ...

sassi_mario : l’industria alimentare, con un fatturato complessivo di 140 miliardi, è diventato il secondo settore manifatturiero… -