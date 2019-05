“E’ ora di svegliare i sonnambuli d’Italia” | dice Gentiloni

25 aprile - Conte : “E’ il nostro patto fondativo - da lì riscatto e rigenerazione morale. Sbaglia chi non lo festeggia” : “Il patto fondativo“, non il giorno “in cui è prevalsa un’ideologia rispetto a un’altra”, ma il giorno in cui gli italiani hanno espresso la volontà di “riscatto e rigenerazione morale“, in cui hanno riconquistato “l’indipendenza, che ha avviato la rinascita della Nazione e nel quale possiamo tutti rinvenire le radici del nostro patto costituzionale”. E’ quasi un secondo ...

25 aprile - Conte : “E’ il nostro patto fondativo - da lì riscatto e rigenerazione morale. Sbaglia chi non festeggia” : “Il patto fondativo“, non il giorno “in cui è prevalsa un’ideologia rispetto a un’altra”, ma il giorno in cui gli italiani hanno espresso la volontà di “riscatto e rigenerazione morale“, in cui hanno riconquistato “l’indipendenza, che ha avviato la rinascita della Nazionale e nel quale possiamo tutti rinvenire le radici del nostro patto costituzionale”. E’ quasi un secondo ...

Milan-Lazio - Tare : “E’ successo quello che temevamo - ancora una volta penalizzati” : Si è appena conclusa la sfida tra Milan e Lazio, anticipo serale del sabato e terza gara della 32^ giornata di Serie A. Al termine del match, ai microfoni di Dazn, le parole del Ds biancoceleste Igli Tare. Ecco cosa ha detto: “E’ successo quelle che temevamo. Meritava, questa partita, di finire con due squadre che lottano sul campo e non decisa da episodi. A cosa mi riferisco? Innanzitutto alla velocità con cui viene concesso ...

MotoGP - Marc Marquez teme Andrea Dovizioso : “E’ migliorato rispetto al 2018 - minimizzando i propri punti deboli” : Marc Marquez tiene sempre la guardia alta e, pensando al prossimo round di Austin (Stati Uniti), crede che la sfida con i rivali più qualificati del Mondiale 2019 di MotoGP sia tutt’altro che facile. L’iberico, reduce dal secondo posto del GP del Qatar e dalla netta vittoria in Argentina, è in vetta alla classifica generale della classe regina con quattro punti di vantaggio su Andrea Dovizioso (Ducati) e quattordici su Valentino ...

MotoGP - Marc Marquez teme Andrea Dovizioso : “E’ migliorato rispetto al 2018 - minimizzando i propri punti deboli” : Marc Marquez tiene sempre la guardia alta e, pensando al prossimo round di Austin (Stati Uniti), crede che la sfida con i rivali più qualificati del Mondiale 2019 di MotoGP sia tutt’altro che facile. L’iberico, reduce dal secondo posto del GP del Qatar e dalla netta vittoria in Argentina, è in vetta alla classifica generale della classe regina con quattro punti di vantaggio su Andrea Dovizioso (Ducati) e quattordici su Valentino ...

Gsd Casilina (calcio - I cat.) - mister Piccirilli sprona il gruppo : “E’ ancora tutto aperto” : Roma – E’ un momento di stagione delicatissimo per la Prima categoria del Casilina. La squadra di mister Marco Piccirilli ha perso la sua quinta partita consecutiva, cedendo in casa per 2-0 contro la Dinamo Labico nel match di domenica scorsa. Una partita su cui i capitolini contano tanto per “rimettersi in carreggiata” e che invece ha regalato una nuova delusione al Casilina. “Purtroppo commettiamo spesso gli stessi errori e contro la ...

Moratti contro la demolizione di San Siro : “E’ un pezzo di storia” : Moratti contro la demolizione di San Siro: “E’ un pezzo di storia” Presidente dell’Inter dal 1995 al 2004 e dal 2006 al 2013, Massimo Moratti ha vissuto a lungo lo stadio San Siro. Tanti trionfi alla guida della Beneamata, in uno stadio che potrebbe essere prossimo all’addio. Ormai sia Inter che Milan stanno seriamente pensando di costruire un nuovo stadio di fronte a quello attuale, con il mitico impianto ...

Carta Bianca - Ornella Vanoni : “Il M5S? Sembravano interessanti - ora Di Maio fa tenerezza con quelle occhiaiette. Salvini? “E’ ‘il ce l’ho duro'” : Ornella Vanoni è stata ospite di Carta Bianca, il talk show condotto da Bianca Berlinguer in onda su Rai3. Toto Cutugno, con cui ha condiviso l’esperienza a Ora o mai più, è finito nella famosa black list ucraina: “Non lo fanno entrare in Ucraina? Ma gli ucraini odiano Putin”, esordisce la cantante per poi aggiungere un particolare aneddoto: “Avevo una cameriera ucraina che i primi giorni mi ha detto: ‘Lei sa come si può fare a ...

Tacconi punge Buffon : “E’ arrivata l’ora di smettere” : Tacconi Buffon- Intervistato ai microfoni di “Rai Radio 2″, Stefano Tacconi ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista su Gigi Buffon e sull’episodio fatale per l’eliminazione dalla Champions League de Manchester United. L’ex portiere della Juventus anni ’90, non ha utilizzato troppi giri di parole, spingendo l’attuale portiere del PSG a dire […] L'articolo Tacconi punge ...

Buffon - senti che stoccata dall’ex Juve : “E’ arrivata l’ora di smettere” : Intervistato ai microfoni di “Rai Radio 2”, l’ex portiere bianconero, Stefano Tacconi, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista nei riguardi di Buffon e dell’ultima papera in Champions League contro il Manchester United. L’ex Juve non le manda a dire e non usa giri di parole. Leggi anche: Chiesa Juventus, ora arriva […] More

Rientra per ora scontro su flat tax - Di Maio : “E’ in contratto” : Per ora Rientra tutto. Matteo Salvini spiega che la flat tax che ha in testa vale meno di 15 miliardi, Luigi Di Maio spiega che la misura fiscale è nel contratto di governo e che un accordo su entità e platea si troverà. Arriva anche la benedizione del premier Giuseppe Conte, che anche lui richiama il contratto siglato tra Lega e M5s. E acqua sul fuoco la getta anche il ministro del'Economia Giovanni Tria, che nega l'esistenza di stime del ...